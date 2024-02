Uma mãe e suas duas filhas de 3 e 8 anos foram vítimas de um ataque químico em Londres

Em uma rua ao sul de Londres, uma mulher e suas duas filhas foram vítimas de um ataque com uma substância corrosiva que foi jogada por um homem que fugiu após cometer o ato.

De acordo com a BBC, as três pessoas foram encaminhadas a um centro de assistência; embora no comunicado das autoridades tenha sido descartado que a vida das mulheres estivesse em risco, foi assegurado que as marcas ficarão para sempre.

Além disso, o mesmo portal informativo relatou que no ataque outras pessoas, incluindo alguns transeuntes, ficaram feridos ao tentar ajudar as mulheres e entraram em contato com a substância. O incidente ocorreu no distrito de Clapham, as vítimas eram uma mulher de 31 anos e suas duas filhas de 8 e 3 anos.

De acordo com relatórios policiais, o ataque foi descartado como terrorista, porque a mãe das meninas e o agressor já se conheciam. O chefe de polícia, Mark Rowley, afirmou na BBC que "vamos prender o agressor".

Embora o Reino Unido tenha fortalecido os esquemas de segurança em relação à venda desse tipo de substância desde 2019, o que resultou em uma redução no número de ataques a pessoas com substâncias corrosivas, foi divulgado que em 2022 o número aumentou em 69%, com 710 ataques, de acordo com a organização Acid Survivors Trust International.