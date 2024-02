Um ‘samurai’ assusta comunidade ao tentar agredir seus habitantes

Um 'samurai' assustou uma comunidade no Equador ao tentar agredir os moradores (Captura)

Um homem vestido de samurai e com uma ‘espada’ colocou toda a comunidade de Vilcabamba, no Equador, em alerta, pois causou danos em um estabelecimento comercial e tentou agredir os cidadãos.

Nas redes sociais, era possível ver o agressor com uma arma branca tentando agredir os moradores do centro da cidade. Ele foi visto vestindo uma roupa de samurai com capacete, escudo e espada.

Quando agentes da polícia chegaram, o suspeito tentou resistir e lutar contra os agentes policiais, mas acabou sendo neutralizado para ser colocado à disposição da autoridade competente.

Ao sujeito foi confiscado o traje e pelo menos quatro espadas que ele tinha em sua posse, juntamente com quatro facas. Foi revelado que ele é de nacionalidade chinesa. A situação legal do cidadão ainda não foi informada.

O Equador permanece em estado de conflito armado interno desde 9 de janeiro de 2024, onde as forças de segurança têm como objetivo prender as gangues criminosas classificadas como terroristas.

Até o momento, foram confiscadas 1.500 armas de fogo e mais de 8.300 explosivos em operações conjuntas.