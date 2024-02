Professor abusou sexualmente de 19 meninas entre 6 e 10 anos dentro da escola

Nas últimas horas, foi divulgado o terrível caso de um professor que teria abusado sexualmente de 19 meninas com idades entre 6 e 10 anos, na zona rural de Putumayo, na Colômbia. As meninas coincidiram em seus depoimentos ao afirmar que o professor aproveitava quando estavam sozinhas para sentá-las em suas pernas e fazer toques de caráter sexual em suas partes íntimas.

O Ministério Público indicou que um promotor da Seccional Putumayo conseguiu a judicialização de Libar Ropero Mandon, um professor que estaria sendo investigado por vários crimes sexuais cometidos contra estudantes.

O professor se aproveitava ao ficar sozinho para abusar dos seus estudantes

O professor é acusado de abusar de 19 menores de idade, com idades entre 6 e 10 anos, estudantes da pré-escolar e do ensino fundamental, enquanto dava aulas para eles na escola.

Conforme relatado pelo órgão acusador em um comunicado, eles informaram que, ao tomar conhecimento das denúncias públicas de abuso, iniciaram investigações penais e disciplinares junto à Procuradoria. Como resultado, foi conseguido que um juiz de controle de garantias ordenasse a sua captura.

"De acordo com a investigação, os fatos ocorreram entre 2016 e 2018, nas instalações da escola. Todos os relatos das vítimas coincidem em que o homem, aparentemente, aproveitava momentos a sós dentro das salas de aula para sentá-las em suas pernas e fazer toques de natureza sexual", indicou o Ministério Público.

Quando foi emitida a ordem de captura, Ropero Mandon se entregou às autoridades em um posto de controle numa estrada em Putumayo.

No entanto, durante as audiências preliminares de legalização da prisão e de imputação de acusações, onde foi estabelecido que ele deverá responder pelos crimes de acesso carnal violento e atos sexuais com menor de 14 anos agravado, o professor não os aceitou. No entanto, um juiz com função de controle de garantias o enviou para a prisão, onde ele deverá enfrentar o processo judicial.