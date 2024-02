Pai cego adiciona braille aos livros da filha para ler histórias

Anthony Ferraro, um pai amoroso de Spring Lake, New Jersey (EUA), que é cego desde o nascimento, está acrescentando braille aos livros de histórias de sua filha para poder ler para ela na hora de dormir. Este gesto de amor faz parte da promessa do orgulhoso pai de nunca deixar sua condição visual desafiadora "interferir em ser um bom pai".

Ferraro, agora com 28 anos, sempre foi encorajado por seus pais a acreditar que poderia conquistar qualquer coisa na vida. Quando sua esposa, Kelly, de 35 anos, deu à luz o primeiro filho do casal há poucos meses, Ferraro estava determinado a aprender a se conectar com sua filha como qualquer outro pai, inclusive na ritualística leitura de histórias na hora de dormir.

Com a ajuda de uma máquina especial que adiciona uma sobreposição de braille a um livro convencional, ele é capaz de realizar esse desejo. Ferraro, um criador de conteúdo e palestrante motivacional, enfatiza que "a única deficiência na vida é uma atitude ruim".

"Não deixarei minha cegueira atrapalhar minha paternidade", disse ele, destacando sua filosofia de nunca permitir desculpas atrapalharem, especialmente quando se trata da parentalidade.

Pai-ensinando-Timur-Weber-Pexels

Timur Weber / Pexels

Momentos importantes de ligação

Ser pai, especialmente sendo cego, apresenta desafios, mas Ferraro vê a adição do braille como uma maneira crucial de se conectar com sua filha. Ele compartilha que essa prática cria momentos significativos de ligação entre eles, e ele se sente grato por poder compartilhar isso com ela.

Nascido com uma rara condição degenerativa nos olhos, Ferraro aprendeu braille enquanto seus colegas de classe aprendiam a ler e escrever. Mesmo com sua deficiência visual, ele praticou judô em nível internacional, chegando a treinar para os Jogos Paralímpicos antes de uma lesão interromper temporariamente seus sonhos de medalha de ouro.

Ferraro, além de adicionar braille aos livros da filha, ensinou-a a fazer diferentes sons para chamar sua atenção enquanto compartilham momentos juntos. Ele destaca que, mesmo quando ela está quieta, pode sentir o sorriso dela.

Como um pai dedicado, Ferraro também aprendeu a trocar fraldas, e já está planejando adicionar sinos aos tornozelos da filha para poder encontrá-la quando ela começar a dar seus primeiros passos.

Ao enfrentar possíveis desafios futuros, Ferraro, agora um entusiasta da vida de pai, destaca que ter um filho com deficiência visual não seria uma razão para evitar a paternidade. Ele acredita que, se sua filha também for cega, ele será o melhor professor para ela.