Mulher não acredita no que recebeu de aniversário e devolve presente: ‘Me deixou desconfortável’

Uma mulher usou o Reddit, relatando ter devolvido um presente de aniversário por parte de um amigo do parceiro. Segundo ela, o item a deixou completamente desconfortável e foi acusada de “levar as coisas muito a sério”. No entanto, ainda assim ela apresentou seus motivos de não ter mantido o item.

“Recentemente fiz aniversário e fomos jantar de comemoração com meu parceiro e dois amigos dele. Eu já conheci esses amigos algumas vezes e nos damos bem, mas não somos próximos”, iniciou o texto, por meio do usuário u/Any-Management-3313.

“Eu não esperava nenhum presente, mas um deles acabou me surpreendendo. Abri na hora (estávamos jantando na minha casa) e aquilo me deixou bastante desconfortável. Era um brinquedo sexual. Depois de alguns momentos de hesitação, o devolvi dizendo que, com todo o respeito, não acho ter sido um presente apropriado e não o convidei para entrar no meu quarto”, continuou.

Levando as coisas muito a sério?

Ao longo do desabafo na rede social, a mulher contou manter uma vida sexual privada, haja vista a atitude do amigo de seu parceiro ter ultrapassado os limites.

“Não quero pensar nesse amigo cada vez que o usamos com meu parceiro, e nem gosto de usar brinquedos. Se meu parceiro tivesse comprado algo para nós ou me pedido para experimentar algo novo, estaria tudo bem para mim”, desabafou.

Ao ver que seu presente foi devolvido, o rapaz a acusou de “levas as coisas muito a sério”, a questionando sobre ser “sempre tão tensa em relação ao sexo”.

“Felizmente, meu parceiro me defendeu, embora tenha dito que não teria sido incomodado em meu lugar (eles já haviam presenteado um ao outro com brinquedos em aniversários e Natal)”, finalizou o texto na rede social.

“É muito estranho dar um brinquedo sexual a alguém que não seja seu parceiro, ponto final”, escreveu um internauta. “Se eles não o conhecem bem o suficiente para saber que você não gosta desse tipo de presente, eles não o conhecem bem o suficiente para lhe dar esse tipo de presente”, disse outro.

