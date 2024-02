Mulher fica inconformada com a cunhada por se recusar a ser babá de seus filhos de graça: ‘Por que ela não pode?’ (Reprodução/Freepik)

Uma mulher usou um fórum da internet, manifestando sua indignação com a cunhada por ela não aceitar cuidar de seus filhos gratuitamente. Ao terminar o texto no Reddit, por meio do usuário u/dumpsterhumpsty, recebeu diversas críticas.

“Minha cunhada se casou com meu irmão há alguns meses. Meu irmão sempre foi útil para mim e minha família. Tenho quatro filhos (menores de 10 anos). Desde que ele se casou, minha cunhada mudou-se para a nossa província e ela não tem amigos ou familiares aqui. Somos a única conexão que eles têm. Além disso, ela não tem nenhum trabalho no momento, pois está se estabelecendo na cidade”, iniciou o texto na rede social.

“Às vezes peço ao meu irmão para tomar conta dos meus filhos e ele faz isso sem hesitar. Então, sempre que estávamos ocupados com o trabalho ou fora da cidade, minha cunhada costumava tomar conta das crianças. Ela era ótima com crianças, mas o problema começou há cerca de uma semana”, continuou.

Indignação da mãe

Segundo a autora do relato, o problema começou quando a cunhada se recusou a cuidar de suas crianças. Sempre quando perguntada, passou a responder “não”, haja vista o comportamento “incontrolável” das crianças.

Em um telefonema com a cunhada e o irmão, a mulher perguntou o porquê de não poderem tomar conta de seus filhos, já que moravam ali de graça e estavam sem emprego. “Por que ela não pode fazer isso?”, perguntou.

“A conversa esquentou e meu irmão falou que ela não estava aqui para trabalhar como babá. Depois desse incidente, não nos ligamos há muito tempo e não sei como abordá-los”, finalizou o relato.

Crítica na rede

Ao finalizar o texto, diversos internautas criticaram o comportamento da mãe das crianças. Com mais de 10 mil votos na plataforma, a crítica principal diz:

“Você evitou ter que pagar [uma babá] por tanto tempo, o que é excelente, mas esperar por isso é horrível. Cuidar de crianças é caro. Você não saberia disso porque tem uma família de pessoas que historicamente largaram tudo para trabalhar de graça para você”, iniciou.

“Não ter um emprego não significa que você tem direito ao tempo dela. Se alguém não quiser sair com seu filho, não precisa. Eles não precisam de um motivo. Você tem QUATRO filhos, isso é muito até para um profissional. Você estaria gastando milhares de dólares em taxas de assistência infantil se não tivesse uma família que fizesse isso de graça. Você precisa se lembrar disso e tratá-los com mais respeito”, continuou.

“Eu pensaria que isso era uma isca para a raiva se não tivesse encontrado esse nível de direito constantemente em meu trabalho. Você precisa entender a realidade”, finalizou.

