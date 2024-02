Monstruoso: Idoso teria abusado sexualmente de sua própria irmã com síndrome de Down

Idoso abusou de sua irmã com síndrome de Down (editorial_medellin/Cortesía)

Na quinta-feira, 1º de fevereiro, foi conhecido o caso aberrante de abuso sexual em que um homem de 75 anos abusou sexualmente de sua própria irmã, de 42 anos, com síndrome de Down. Os fatos teriam ocorrido entre 2020 e 2023 na Colômbia. A Procuradoria-Geral da Nação obteve uma medida de prisão contra o agressor.

De acordo com o Ministério Público, os fatos ocorreram no interior de uma residência.

De acordo com a investigação conduzida por uma promotoria da Seccional Antioquia, o suposto agressor teria realizado toques de caráter sexual em sua irmã com síndrome de Down, de 42 anos, e também teria tido relações sexuais com ela.

"O acusado foi capturado em 24 de janeiro de 2024 por agentes da Polícia Nacional e durante as audiências preliminares, não se declarou culpado das acusações de estupro ou ato sexual com pessoa incapaz de resistir, agravado e em concurso homogêneo e sucessivo", afirmou a acusação.

