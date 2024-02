Jovem se revolta após a mãe convidar amigas para o seu aniversário de 18 anos

O relato de uma jovem de 18 anos comoveu internautas do Reddit na noite desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Em uma publicação de desabafo, ela explica como recebeu diversas críticas da mãe ao dizer que os amigos dela estragaram sua festa de 18 anos.

Sem se identificar, a jovem conta que pretendia celebrar seu aniversário acompanhada dos amigos em um restaurante e depois em uma festa entre familiares em sua casa, mas foi convencida pela mãe a mudar de planos.

A mãe da jovem decidiu montar uma celebração conjunta, onde seus amigos e os amigos da filha estivessem presentes em sua casa para celebrar o aniversário.

“Eu não queria isso porque não conheço eles muito bem e eu deveria ter apenas pessoas próximas a mim no meu aniversário. Mas acabei sendo obrigada a fazer isso então sugeri que a festa fosse em dois momentos, um para os amigos da minha mãe e outro para meus amigos”.

“Os amigos da minha mãe deveriam chegar as 12 horas, e meus amigos as 14hrs, assim eu poderia aproveitar a festa com os dois grupos sem precisar deixar parte dos convidados de lado”, conta a jovem.

Não foi bem isso que aconteceu

Seguindo com seu relato, a jovem explica que nenhum dos convidados da mãe chegou no horário programado, sendo que todos apareceram no mesmo horário em que seus amigos chegaram para a festa.

Tudo acabou se complicando uma vez que a filha de uma das convidadas decidiu ficar no colo da aniversariante em todos os instantes, até mesmo cortando o bolo no momento do parabéns.

“Além de cortar o bolo ela decidiu esmagar e espalhar bolo por tudo, pela mesa, comida e até meu vestido novo. Depois disso os pais, que não fizeram nada para disciplinar a filha, ainda pararam a música que eu estava tocando para colocar músicas infantis enquanto todos tiveram que parar para ver a filha deles dançar”.

“Não tive um minuto para ficar ao lado dos meus amigos, mas fiquei quieta e somente quando todos foram embora eu comecei a chorar e disse para minha mãe que os convidados dela estragaram meu aniversário. Ela então me culpou por tudo e disse que sou ingrata pelo que ela fez para mim e que eu nem mesmo merecia uma festa de aniversário”.

“Meu pai foi contra, mas não conseguiu me defender porque foi minha mãe quem pagou por tudo, então ele apenas ficou bêbado e aproveitou a festa”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada em se sentir dessa forma.

“Para começo de conversa, uma criança de 6 anos não deveria estar em um aniversário de 18 anos. Foi completamente inapropriado para a sua festa”, comentou uma pessoa.

“Sua mãe fez o seu aniversário ser sobre ela, você não está errada em se sentir mal com toda essa situação”, finalizou outra.