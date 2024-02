Jovem rompe em choro e afirma querer ser ‘tiktoker’ por não conseguir trabalho sendo profissional e falando três idiomas

Conseguir emprego ao sair da universidade é bastante complicado não apenas no Brasil, mas também ao redor do mundo, pois muitos jovens acreditam que ter um diploma universitário é suficiente.

Talvez na utopia isso deveria ser assim, no entanto, não acontece e são muitas as pessoas que diariamente enfrentam a rejeição no setor de trabalho. Assim como o caso de uma jovem estadunidense que se tornou viral ao confessar que, apesar de saber três idiomas e ter duas graduações universitárias, não conseguiu emprego.

O clipe da garota, que se identifica no TikTok como @lohannysant, foi gravado na cidade de Nova York. Lá, a 'tiktoker' se abre com seus seguidores e revela que, apesar de enviar muitos currículos e bater em várias portas, tem sido impossível conseguir um emprego, mesmo com salário mínimo.

A garota contou: “Nunca me senti tão humilhada na minha vida. Estou segurando um monte de cópias do meu currículo para ir pessoalmente aos lugares e perguntar se estão contratando”.

Continuando, ela acrescentou: “Honestamente, é um pouco vergonhoso, porque estou me candidatando a empregos que pagam o salário mínimo e em alguns lugares me dizem que não estão contratando”.

Entre lágrimas, a jovem comentou que era comunicadora e atriz de profissão. No entanto, conseguir algo estava bastante complicado, mas ela não pensava em desistir. O vídeo já acumula mais de 3 milhões de curtidas e mais de 49 mil salvamentos.

Nos comentários, os usuários deixaram mensagens de encorajamento e conselhos para que ele não desista e consiga alcançar o objetivo. Também houve pessoas que criticaram sua forma de expressar seus sentimentos alegando "que só quer chamar a atenção".