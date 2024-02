Jovem assume relação com idoso mas ele a deixa, ela chora no TikTok

Jovem assume relacionamento com idoso no TikTok (Captura de pantalla )

O primeiro mês do ano terminou e com ele milhares de casais se preparam para planejar um dia 14 de fevereiro inesquecível. Alguns apaixonados afirmam que é necessário expressar o amor nas redes sociais e não ficar ‘no escuro’, mas assim como as fotos ou vídeos que são compartilhados, essas demonstrações de afeto podem se eternizar de uma maneira muito simples.

Entre todos os internautas, nas últimas horas começou a viralizar a história de uma jovem, que não parava de exibir as atividades que fazia junto com seu parceiro, mesmo ele sendo muito mais velho do que ela. Apesar dos comentários negativos, a mulher não parava de exibir seus encontros, mas tudo deu uma reviravolta de 180 graus ao dizer que seu namorado a tinha deixado.

Na gravação, de apenas 16 segundos, você pode ver a mulher desolada chorando e dizendo que Juan, nome do envolvido, a deixou: "Estou na cama, Juan me deixou", pode-se ouvir no vídeo do TikTok. Embora algumas pessoas acreditem que as imagens são parte de uma piada, outros acreditam que seja um fato verídico.

Até o momento, a gravação dos eventos acumula mais de 250 mil reproduções no X, rede social de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Ele era ‘viúvo’ e voltou com a ex”, “É falso, eu vi no Instagram e não é a garota do final. A verdadeira namorada de Juan hahaha é uma maluquinha que quer ficar famosa e está com o senhor há anos” ou “E assim ‘SoyMessi’ entendeu que o amor não tem idade, mas também que os avós não são eternos”.