Idoso realiza sonho de estudar física aos 66 anos

Aos 66 anos, Antônio Nazaré conquistou a tão almejada aprovação em uma universidade federal, tornando realidade seu desejo de estudar Física. Sua jornada é marcada por determinação e dedicação, demonstrando que nunca é tarde para buscar novos horizontes.

Uma história de determinação

Antônio Nazaré, aos 66 anos, viu seu sonho ganhar forma. Nascido em Santo Antônio de Leverger, distante 35 km de Cuiabá, sempre demonstrou uma forte inclinação para os estudos. Com uma carreira inicial na Força Aérea como inspetor de aviação, graduou-se em licenciatura de ciências em 1987, posteriormente atuando como professor de matemática e hoje dedicando-se à produção rural.

O caminho para a realização

Antônio tem o sonho de voltar para o mercado de trabalho e ele está prestes a conseguir. Foto: Arquivo pessoal

Decidido a retornar ao mercado de trabalho, Antônio se matriculou em um cursinho preparatório, preparando-se para enfrentar o Enem pela primeira vez no ano anterior. Seu comprometimento era notável, sendo sempre o primeiro a chegar e o último a sair das aulas. Carlos Bidu, professor do cursinho, destacou sua dedicação exemplar e o impacto inspirador que ele causou entre os colegas mais jovens.

LEIA TAMBÉM: História emocionante: Idosos adotam cadela órfã que esperava pelo dono na porta de hospital

Superação de obstáculos

Ao longo da jornada, Antônio enfrentou desafios típicos de quem retorna aos estudos após longo tempo. No entanto, sua determinação superou todas as dificuldades. Apesar de algumas lacunas iniciais, sua vontade de aprender e foco inabalável o impulsionaram a avançar.

Rumo à realização profissional

Antônio não escolheu seu curso por acaso. Seu desejo é trilhar uma carreira na pesquisa, vislumbrando colaborar com grandes empresas. Com a aprovação no curso de Física, ele se prepara para competir no mercado de trabalho e concretizar seus planos profissionais.

Celebração e futuro promissor

Com a vaga garantida na universidade, Antônio expressa sua alegria e gratidão. Marcando o momento com uma emocionante demonstração de celebração, ele deixou sua marca junto aos demais aprovados do cursinho. Seu sonho de retornar ao mercado de trabalho está prestes a se concretizar, reafirmando que a determinação e a vontade de aprender são capazes de superar qualquer obstáculo.

Fonte: G1