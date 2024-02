Gerente é demitido por chutar funcionária em loja esportiva

Gerente agride funcionário em loja de esportes no Estado do México (Especial )

Há muitos funcionários que utilizam suas redes sociais para denunciar os abusos que vivem no trabalho. Algumas instituições, como a Procuradoria Federal da Defesa do Trabalho, são responsáveis por proteger os direitos dos trabalhadores. Os especialistas pedem o maior número de evidências para realizar as denúncias e assim não ter dúvida da exploração trabalhista.

Nas últimas horas, começou a se popularizar, por meio de X, a gravação de uma câmera de segurança que conseguiu documentar o momento em que o suposto gerente de uma loja esportiva agrediu sua funcionária.

O sujeito agarrou a mulher pela cabeça, deu-lhe um grande número de socos e já no chão, chutou-a repetidamente. Apesar de a vítima tentar se proteger dos golpes, o agressor continuou a violentá-la.

Algumas pessoas correram e afastaram o sujeito que, de acordo com algumas fontes, fugiu. Braulio 'N.', suposto nome do gerente, causou graves lesões na mulher, as quais tiveram que ser avaliadas em um hospital.

De acordo com alguns meios de comunicação, Braulio ‘N.’ era de fato um funcionário: “A empresa está oferecendo todo o apoio à jovem de 24 anos, que após ser agredida pelo ex-chefe, recebeu alguns dias para sua recuperação física e atendimento psicológico”, explicou a fonte mencionada anteriormente.

“A procuradoria do Estado do México iniciou uma investigação por conta própria com base em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais, no qual se observa um indivíduo que supostamente agride uma mulher dentro de um estabelecimento comercial”, concluiu o site mencionado anteriormente.

Os factos ocorreram na noite de 31 de janeiro passado, no Estado do México. Até o momento, a gravação dos fatos acumula mais de 100 mil reproduções na rede social pertencente a Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Já deixem ele?”, “Vou acreditar que entre 3 idiotas não conseguiram detê-lo”, “Algo não combina, a garota bate nele e grita primeiro e quando o têm segurado ela grita ‘já deixem ele’, é claro que não justifica em nada a violência e o idiota merece sim ser preso e levar uma surra” ou “A garota o agride, o fdp a golpeia brutalmente. Quando os 3 bobões não conseguem dominá-lo, ela grita: ‘Já deixem ele’”.