Estudo: praticar autocompaixão ajuda a perder mais peso

Em meio às dificuldades de perder peso, um novo estudo do WELL Center da Drexel University destaca a eficácia da autocompaixão para enfrentar os desafios alimentares.

A pesquisa, publicada na revista 'Appetite', revela que indivíduos que mostram mais compaixão por si mesmos ao enfrentar contratempos têm mais sucesso no controle alimentar e na prática de exercícios após lapsos na dieta.

O estudo envolveu 140 participantes em um programa de modificação do estilo de vida para perda de peso. A autocompaixão, definida como tratar-se com carinho e bondade, mostrou-se crucial para uma recuperação mais fácil após momentos de excessos alimentares.

Balanca-pessoa-pesando-Ketut-Subiyanto-Pexels

Ketut Subiyanto / Pexels

A resiliência pela autocompaixão

A professora assistente de pesquisa do College, Charlotte Hagerman, PhD, líder do estudo, enfatiza que, ao enfrentar obstáculos na jornada de metas desafiadoras como a perda de peso, a autocompaixão ajuda as pessoas a lidar com pensamentos negativos e sentimentos autodestrutivos, permitindo-lhes retomar rapidamente a busca de seus objetivos.

Hagerman destaca que, embora a perda de peso seja desafiadora, as pessoas tendem a se culpar por falta de determinação ou autocontrole, ignorando o ambiente alimentar que torna o processo difícil para todos.

Ao encorajar a prática da autocompaixão em momentos de autocrítica alimentar, Hagerman sugere uma abordagem mais amável consigo mesmo. Ao invés de se envergonhar com frases como "você não tem força de vontade", ela propõe mensagens como "você está se esforçando ao máximo em um mundo que dificulta a perda de peso".

Autocompaixão e responsabilidade

A pesquisadora ressalta a importância de equilibrar a autocompaixão com a responsabilidade pessoal, evitando a total auto-indulgência. O estudo destaca que a autocompaixão e a responsabilidade podem coexistir, proporcionando uma abordagem mais saudável ao processo desafiador de perda de peso.

Os pesquisadores esperam que esses resultados levem a intervenções mais eficazes para ensinar e praticar o autocuidado em momentos de desapontamento. A pesquisa visa explorar estratégias que ensinem as pessoas a praticar a verdadeira autocompaixão, reduzindo a auto-acusação e crítica, ao mesmo tempo em que mantêm o comprometimento com metas pessoais.

O estudo ressalta que, ao adotar a autocompaixão, as pessoas podem não apenas alcançar seus objetivos de perda de peso, mas também desenvolver resiliência diante dos desafios. Ao romper com a autocrítica e abraçar uma abordagem mais gentil consigo mesmas, a jornada para uma vida mais saudável se torna não apenas física, mas também emocionalmente enriquecedora.