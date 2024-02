Estudo: hormônio do crescimento ligado ao desenvolvimento de Alzheimer

Pesquisadores da University College London identificam uma relação inusitada entre tratamentos com hormônio do crescimento e o desenvolvimento de Alzheimer, levantando questões sobre a transmissão da doença através de procedimentos médicos específicos.

Pela primeira vez, um estudo publicado na 'Nature Medicine' revela uma possível ligação entre tratamentos com hormônio do crescimento e o surgimento de Alzheimer.

O tipo mais comum de demência, o Alzheimer é conhecido pela acumulação de proteínas amiloides no cérebro, associada a fatores de risco como idade, histórico familiar, comportamentos de estilo de vida não saudáveis e certas condições médicas.

Pesquisadores da UCL investigaram pacientes que receberam um tipo específico de hormônio do crescimento humano extraído de glândulas pituitárias de pessoas falecidas (c-hGH).

Descobriu-se que o c-hGH leva a uma maior quantidade de proteína beta-amiloide no cérebro, associada ao Alzheimer. Dos oito estudados, cinco desenvolveram sintomas de demência, diagnosticados com Alzheimer ou preenchendo os critérios da doença, todos entre 38 e 55 anos.

Cientista-Chokniti-Khongchum-Pexels

Chokniti Khongchum / Pexels

Alerta sobre transmissão

Os pesquisadores enfatizam que o Alzheimer não pode ser transmitido de pessoa para pessoa no cotidiano ou em cuidados médicos regulares. A transmissão observada no estudo ocorreu devido a um tratamento específico com hormônio do crescimento, agora obsoleto e associado à contaminação por proteínas relacionadas à doença.

Especialistas que não participaram do estudo reconhecem a evidência potencial de uma forma "muito rara, mas transmissível" de Alzheimer. No entanto, apontam que o estudo se baseia em apenas cinco casos, destacando a necessidade de replicação para maior credibilidade.

Embora a transmissão de beta-amiloide identificada seja rara, especialistas enfatizam a importância de compreender os riscos potenciais e garantir medidas rigorosas para evitar qualquer forma de transmissão patogênica.