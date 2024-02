Esposa é criticada por não cozinhar para o marido enquanto estava doente

Um caso chamou atenção dos usuários do Reddit ao longo da noite da última segunda-feira, dia 06 de fevereiro. Conforme o relato, uma mulher conta como o marido a criticou duramente por não ter feito o jantar enquanto ela estava em casa doente.

Sem se identificar, a mulher explica que precisou se ausentar do trabalho por conta de problemas de saúde, no entanto seu marido ainda assim insistiu que ela fizesse as tarefas de casa.

“Eu acordei com febre e muita dor de garganta, então me ausentei do trabalho para poder melhorar. Meu marido, que foi trabalhar, fez questão de mandar uma única mensagem com uma lista de afazeres domésticos para o dia”.

“Enquanto ele trabalhava eu limpei toda a casa, passei pano, lavei o banheiro, as roupas e tudo mais. Quando ele chegou, eu estava no nosso quarto arrumando as roupas que lavei durante o dia e a primeira coisa que ele fez foi perguntar sobre o jantar”.

Ela ficou inconformada

Sem acreditar na atitude do marido, a mulher conta que sua primeira reação foi explicar a ele que não conseguiu fazer o jantar devido a lista de tarefas que ele enviou durante o dia.

“Falei que ainda não tinha feito o jantar porque estava fazendo as outras coisas que ele pediu e isso foi o fim para ele. Ele ficou incomodado e irritado e disse que eu passei o dia todo em casa e deveria ter a capacidade de fazer algo simples como cozinhar”.

“Eu respondi falando que poderíamos apenas pedir algo para entrega, mas ele ficou irritado e depois decidiu ir para a casa da mãe jantar. Eu não entendo o que eu fiz de errado, não fui trabalhar porque estou doente, não porque quis fazer minhas tarefas de dona de casa! Estou errada?”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a atitude do homem foi um grande sinal de alerta para ela.

“Isso foi um grande sinal de alerta para você! O problema todo não foi o jantar, mas sim o fato dele saber que você estava doente e não mostrar o mínimo de preocupação com a sua saúde e ficar exigindo tarefas domésticas”, comentou uma pessoa.

“Você estava doente! Não era para você passar o dia fazendo tarefas domésticas, você deveria ter descansado”, finalizou outra.