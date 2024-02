Escassez de Ozempic e Wegovy impulsiona procura por medicamentos falsificados

Especialistas alertam que a escassez de medicamentos populares para perda de peso, como Ozempic e Wegovy, está criando um mercado para versões falsificadas, colocando em risco a saúde dos pacientes.

A falta desses medicamentos amplamente utilizados para perda de peso está levando à proliferação de versões falsificadas, alertam especialistas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reportou um aumento nas falsificações de produtos conhecidos como agonistas do receptor de GLP-1, indicados para o controle do diabetes tipo 2 e, em alguns casos, aprovados para perda de peso. Esses produtos incluem o Wegovy e o Ozempic, ambos da Novo Nordisk.

A Novo Nordisk anunciou um aumento constante na produção do seu medicamento para perda de peso, Wegovy. Apesar disso, a empresa alerta que a demanda ainda supera a oferta, podendo resultar em dificuldades para alguns pacientes obterem suas prescrições. Quanto ao Ozempic, todas as doses estão disponíveis conforme indicado no site de Escassez de Medicamentos da Food and Drug Administration (FDA), mas a empresa ressalta a falta de controle sobre quais farmácias ou pacientes recebem o medicamento.

Insulina-injetando-DiabetesStrong-Pixabay

DiabetesStrong / Pixabay

Alerta da OMS e riscos à saúde

A OMS destaca que as versões falsificadas desses medicamentos frequentemente são vendidas por canais não regulamentados, como plataformas de mídia social. Médicos e especialistas em medicina da obesidade expressam grande preocupação com essas falsificações, apontando que não apenas contaminam a composição química dos medicamentos, mas também minam a confiança do público nesses tratamentos.

Médicos entrevistados enfatizam que essas versões falsas são medicamentos compostos, não regulamentados pelos órgãos de saúde federais. A falta de regulamentação pela FDA levanta dúvidas sobre a eficácia e segurança desses produtos.

As empresas farmacêuticas, como Novo e Eli Lilly, investem anos em ensaios de segurança e eficácia, ao passo que as versões compostas não passam por revisão prévia de segurança, eficácia e qualidade.

Alerta da FDA e riscos potenciais

A FDA emitiu advertências sobre produtos farmacêuticos compostos contendo semaglutida ou sais de semaglutida, ressaltando que não são aprovados e não passam por revisão prévia de segurança e qualidade.

A ação legal da Novo contra farmácias que supostamente vendem medicamentos contendo semaglutida não aprovada destaca a preocupação com níveis alarmantes de impurezas desconhecidas em testes realizados em medicamentos compostos.

Os medicamentos falsificados podem causar reações tóxicas e oferecer riscos à saúde, alerta a OMS. Além da desconfiança crescente em medicamentos para perda de peso, especialistas destacam preocupações adicionais, como manuseio inadequado, infecções devido à falta de esterilização, e efeitos colaterais cardíacos desconhecidos.

Este cenário levanta sérias questões sobre a segurança e confiabilidade dos medicamentos para perda de peso em meio à escassez, destacando a importância da regulamentação rigorosa e da conscientização dos pacientes.