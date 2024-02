Comissário revela experiências: de encontros aéreos a incidentes

Em uma jornada de 25 anos pelos céus, um comissário de bordo revela os incidentes surpreendentes, engraçados e por vezes alarmantes testemunhados enquanto navega pelos céus. De encontros aéreos a travessuras em pleno voo, essa perspectiva interna oferece um vislumbre do mundo único das aventuras em altitude.

Em uma cativante sessão 'Pergunte-me Qualquer Coisa' no Reddit, um comissário de bordo anônimo de uma grande companhia aérea dos EUA revela os altos e baixos de um quarto de século na indústria da aviação.

A revelação inclui relatos de encontros com passageiros, atividades não convencionais no banheiro e os aspectos frequentemente cômicos, mas ocasionalmente desafiadores, do trabalho.

Vantagens e desafios

O comissário de bordo destacou as vantagens da profissão, como benefícios de viagem, cuidados de saúde e a alegria de experimentar algo novo diariamente. No entanto, as desvantagens incluem ficar longe de casa por longos períodos, tarefas diárias não remuneradas e lidar com passageiros eventualmente desagradáveis.

O informante revelou encontros frequentes com passageiros tentando fumar em banheiros a cada semana e até flagrando passageiros tentando entrar no 'clube dos milhares de pés' (engajando-se a 915 metros) pelo menos uma vez por ano.