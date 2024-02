Após descobrir que o namorado comprou um carro de luxo ela tomou uma grande decisão

Prestes a se mudar para um apartamento com o namorado, uma jovem fez uma descoberta preocupante que a levou a cancelar o pagamento do depósito do imóvel. Contando sua história no Reddit, ela pediu por ajuda sobre como seguir diante do ocorrido.

Sem se identificar, a mulher de 31 anos conta que está em um relacionamento há 2 anos, e que recentemente ela e o namorado decidiram morar juntos. Por conta disso, os dois passaram a procurar por um imóvel e recentemente encontraram um local que atende suas necessidades e que atualmente é ocupado por uma amiga dela, que deverá se mudar em breve.

“O valor é bom e o proprietário concordou em alugar para nós. Nós aplicamos para ver a compatibilidade das rendas e estávamos na fase de pagar o depósito do seguro, mas foi então que descobri a mais nova compra do meu namorado: um carro de luxo”.

“Ele já tinha um carro que usava durante a semana, mas queria um carro para passeio, o que eu acho ridículo. O carro dele era um Honda e estava em boas condições, mas recentemente fui surpreendida quando ele apareceu para me buscar a bordo de um Covertte”.

“Ele é do tipo de pessoa que gasta até o último centavo e não tem nada para segurança. Já chegou ao ponto de eu precisar emprestar o dinheiro para ele pagar o próprio aluguel e ter que esperar meses para ele me devolver”, revela a mulher.

Ela tomou uma decisão

Diante da situação, a mulher conta que não ficou contente ao ver o companheiro com um carro novo, principalmente por parecer um carro caro.

“Ele não queria dizer o valor do carro porque ‘não era da minha conta’, mas depois admitiu que precisou dar seu carro antigo como entrada e ainda ficou com parcelas altas mensais. Isso me deixou completamente irritada porque apenas uma semana antes ele me pediu para cobrir sua parte no pagamento do depósito do novo apartamento”.

“Na mesma hora eu liguei para minha amiga e disse que não poderia assinar o contrato. Ela ficou ok com isso e eu segui sem pagar o depósito. Estou bem no lugar em que estou, mas meu namorado precisa entregar seu apartamento em breve pois o proprietário solicitou e agora talvez precise pagar mais caro em seu aluguel”.

Leia também: Esposa é criticada por não cozinhar para o marido enquanto estava doente

“Ele ficou irritado comigo e disse que o que ele compra não é da minha conta e que não tenho direito de justificar minhas decisões com base nisso, mas não me sinto segura em mudar para morar com alguém que compra um carro novo sabendo que precisará se mudar para um novo local”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, está na hora dela repensar seus planos futuros para o relacionamento.

“Ele tem sérios problemas com dinheiro e isso não vai resolver da noite para o dia. Saiba no que você está se metendo se continuar com ele”, comentou uma pessoa.

“Isso é um grande sinal de alerta! Ele não vai conseguir pagar a parte dele no aluguel com as parcelas do carro que comprou”, finalizou outra.