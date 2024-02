Pai se recusa a doar animais de estimação da filha apesar da mãe da menina exigir

Representação (Imagem de 👀 Mabel Amber, who will one day por Pixabay)

Um pai buscou por apoio no Reddit depois de passar por momentos complicados envolvendo sua filha mais velha. Segundo ele, toda confusão acabou envolvendo a mãe da menina e uma exigência para que os bichinhos de estimação dela sejam doados.

Sem se identificar, o pai conta que tem uma filha de 14 anos com sua ex-esposa. Por conta disso, a menina passa alguns dias alternando entre a casa do pai e da mãe, onde vive seu meio-irmão mais novo.

“Recentemente eu dei um presente para minha filha: adotamos um coelho e dois porquinhos da índia que ficam em nossa casa, com a minha filha”.

“Acontece que o meio-irmão da minha filha, que é filho da mãe dela com seu atual marido, parece ter algum tipo de reação alérgica a um dos animais. Mesmo com os bichinhos ficando em minha casa ele acaba tendo reações sempre que fica perto da irmã”.

“Quando ela está na casa da mãe, os dois dividem o mesmo quarto, então ele acaba tendo uma reação alérgica pela proximidade”, explica o pai.

A mãe exigiu que a filha doe os animais

Segundo o pai, como a origem da alergia não foi determinada a mãe da menina passou a exigir que todos os animais sejam doados para outra casa ou para um abrigo. Algo que nem ele e nem a filha estão dispostos a fazer.

“Não conseguimos descobrir qual dos animais está causando a reação alérgica no filho da minha ex, então ela está exigindo que todos os animais sejam retirados de perto da minha filha”.

“Minha filha e eu nos recusamos a fazer isso. Eu disse a ela que o filho dela pode muito bem usar medicações para controlar a alergia ou então que minha filha pode passar a morar comigo em tempo integral. Na mesma hora ela começou a gritar comigo e a me chamar por diversos nomes ofensivos”.

Para os usuários do Reddit, ao invés de exigir que a filha doe seus animais de estimação que ficam na casa do pai, a mãe deveria buscar esclarecer as causas da alergia do filho.

“Uma criança com alergias que precisa de medicamentos e que não teve uma busca para saber o motivo das alergias, é uma criança que está sendo negligenciada. Você não está errado. Sua ex está sendo exageradamente dramática ou negligente com a saúde do filho”, criticou uma pessoa.

“Não está errado! Busque por uma forma de amenizar as possibilidades de contaminação cruzada e deixe sua filha ser feliz com os animais dela”, finalizou outra.