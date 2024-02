Zoológico inova: 'dê o nome do seu ex a uma barata e alimente um animal faminto'

O Zoológico de San Antonio, na Califórnia, está transformando o Dia dos Namorados em uma experiência selvagem e terapêutica. A campanha "Cry Me A Cockroach" permite que visitantes nomeiem baratas ou ratos com o nome de seus ex-"ratos do amor" antes de alimentá-los aos animais residentes.

Arrecadação de fundos criativa

A iniciativa, que se tornou uma tradição anual, visa arrecadar fundos para a instalação. Os participantes podem doar US$5 por um vegetal, US$10 por uma barata ou US$25 por um roedor. O zoológico garante que as baratas vêm de criadores profissionais e são cuidadas pelo Departamento de Répteis.

Ao escolher a opção de doação, os doadores podem dedicá-la a alguém "não tão especial" e receberão um cartão digital do Dia dos Namorados. O zoológico afirma ser um "curador de desgostos", prometendo alimentar um animal residente com as seleções feitas pelos participantes.

Além das baratas, o zoológico oferece opções vegetarianas e roedores pré-congelados para alimentar os animais. Opções como alface romana, repolho e outras folhas verdes fazem parte do cardápio, proporcionando uma maneira única de celebrar o Dia dos Namorados e contribuir para a preservação dos animais.

Participe dessa experiência selvagem e faça sua doação no site do Zoológico de San Antonio. Uma forma criativa de superar o passado e apoiar a conservação animal no processo.