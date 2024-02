Pai ultrapassa limites para defender o filho e é criticado pela família

Um pai usou o Reddit para desabafar depois de transformar o aniversário de 22 anos de sua sobrinha em um verdadeiro caos. Segundo ele, se não fosse a atitude da irmã, mãe da aniversariante, nada teria acontecido da forma como aconteceu.

Sem se identificar, o homem conta que tem um filho de 19 anos que sempre lutou contra a balança. Apesar de estar um pouco acima do peso, ele conta que o filho sempre se dedicou aos esportes, jogando futebol no time da escola e até mesmo praticando alguns tipos de luta.

Tudo isso não seria um problema se não fosse a atitude da tia do adolescente, com a qual o pai do jovem só voltou a ter contato após o nascimento dos filhos.

“Minha irmã e eu nunca nos demos bem. Ela sempre recebeu tratamento preferencial e eu sempre era deixado de lado por causa das necessidades dela. Quando fiz 18 anos eu sai de casa e cortei contato com ela, além de limitar o contato com meus familiares. Isso mudou quando tive filhos e minha esposa me encorajou a tentar novamente me aproximar deles”.

“Tudo isso levou ao que aconteceu no aniversário da minha sobrinha, que estava completando 22 anos. Toda família se reuniu e estávamos aproveitando a festa na casa da minha irmã. Aparentemente seria um dia tranquilo, mas as coisas mudaram”.

Ele tomou uma atitude

O homem conta que seu filho estava no sofá jogando videogame com o primo, quando foi pego de surpresa pelos comentários da tia.

“Ela decidiu dizer a ele que se ele ‘passasse menos tempo nos videogames’ conseguiria perder um pouco de peso e arrumar uma namorada. Na mesma hora a festa toda se calou e meu filho ficou visivelmente envergonhado”.

“Eu respondi minha irmã dizendo que era para ela parar com essas coisas, pois estávamos em uma festa e ela penas estava envergonhando meu filho propositalmente. Ela respondeu dizendo que apenas estava tentando dar alguns conselhos a ele e que ela não tinha culpa se ele era sensível”.

“Perdi a paciência na mesma hora e perguntei quem ela pensava que era para dar conselhos sobre a aparência do meu filho. Ela disse que eu a estava insultando em sua casa por conta de meus ‘problemas de controle de raiva mal resolvidos’ e daí para frente, eu soltei tudo. Gritei de volta dizendo que ela apenas era uma pessoa horrível que estava tentando envergonhar meu filho na frente de todos para ganhar um pouco de atenção”.

Depois da discussão, o homem conta que voltou para casa com a esposa e os filhos, mas passou a ser bombardeado com ligações e mensagens pedindo a ele para se desculpar com a irmã, algo que ele não deve fazer segundo os usuários do Reddit.

“Peça desculpas a sua sobrinha, não a sua irmã. Ela não merece isso”, comentou uma pessoa.

“Você tem verdadeiros motivos para cortar contato com sua família. Não peça desculpas”, comentou outra.