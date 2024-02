Jovem revela que percorre as ruas chorando em busca de trabalho, mas não encontra

Através das suas redes sociais, a usuária @lohannysant revelou sua frustração por não conseguir encontrar um emprego, nem mesmo um que pague o salário mínimo, apesar de ter conseguido estudar mais de duas carreiras e saber falar diferentes idiomas.

Jovem com duas graduações chora ao não encontrar um emprego digno: “Isso é a coisa mais humilhante que já senti em toda a minha vida”

A história da jovem não passou despercebida nas redes sociais, onde milhares de usuários conseguiram se identificar com ela, e alguns expressaram sua frustração alegando que estão na mesma situação.

Lohan compartilhou sua situação em um vídeo do TikTok, no clipe é possível vê-la com os olhos lacrimejantes e desesperada com toda a situação, em suas mãos ela tem alguns currículos, que tem entregado pessoalmente.

"Isso é a coisa mais humilhante que já senti em toda a minha vida. Literalmente estou segurando meus currículos, uma pilha deles, para poder ir pessoalmente a lugares e perguntar 'estão contratando?'", começou a jovem no vídeo.

A jovem também revelou que tem ido a vários lugares e está muito desesperada para encontrar um emprego, não importando se lhe pagam o salário mínimo, mas não tem sucesso em sua busca: "É um pouco vergonhoso porque estou solicitando empregos com salário mínimo e me dizem que não precisam de ninguém".

A jovem compartilhou sua história através do TikTok

"Formei-me na universidade com dois diplomas em comunicação e atuação, falo três idiomas... isso é um saco", desabafou ao expor toda a sua situação na internet.

A jovem conseguiu conter suas lágrimas e revelou que não podia continuar delirando e continuaria tentando encontrar trabalho.

“Meu Deus, essa sou eu neste momento, editando meu currículo, portfólio e chorando de medo do mercado de trabalho”, “Eu sei como se sente. A vida passa tão rápido e a gente estuda tanto, mas é tão difícil conseguir emprego”, “As pessoas da América Latina vendo isso todos os dias”, “Vamos tornar isso viral para que ela encontre trabalho”, “É melhor começar com algo do que ficar parado. Muito sucesso”, são algumas das reações que o vídeo recebeu.