Parteira revela aroma doce do parto: "cheiro de bolacha Oreo"

Uma parteira com mais de 23 anos de experiência compartilhou uma perspectiva incomum sobre o cheiro do parto. Segundo a enfermeira de Yale, o líquido amniótico que envolve um recém-nascido tem um cheiro surpreendente e doce, comparado ao aroma de bolachas Oreo.

A enfermeira, em uma postagem no Quora, revelou que o aroma de Oreo tem sido uma constante em centenas de partos que participou. Apesar de eventuais odores relacionados a outras substâncias, ela enfatiza que o cheiro característico do nascimento surpreendentemente não é desagradável.

Diferentes odores durante o parto

Além do inusitado cheiro de Oreo, a parteira também comparou o odor do sangue ao cheiro de moedas molhadas. Ela tranquilizou as mães em trabalho de parto, destacando que maus odores são raros durante um parto normal.

Midwife shares what giving birth smells like - and it's surprisingly sweet https://t.co/u1hEjuePKi — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) January 30, 2024

A enfermeira compartilhou conselhos úteis, incluindo a sugestão de banhos prolongados durante o trabalho de parto para estimular contrações eficazes, proporcionando um parto mais rápido e conforto materno aprimorado.

Outros usuários do fórum compartilharam suas experiências e observações sobre o cheiro do parto. Um bombeiro que auxiliou em dois partos afirmou não ter notado qualquer cheiro desagradável. Uma mãe descreveu o aroma do nascimento como terroso, sangrento, e distintamente associado à recente chegada de um bebê.

A revelação inusitada da parteira no Reddit sobre o cheiro do parto destaca a singularidade dessa experiência. Enquanto muitas vezes associamos o parto a possíveis odores desagradáveis, essa perspectiva oferece uma visão diferente e surpreendente, reforçando que, na maioria dos casos, o aroma é caracterizado por notas inesperadamente doces e memoráveis.