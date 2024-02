Maior recife de coral de águas profundas é mapeado

Mapear os oceanos desempenha um papel crucial na descoberta de novas espécies, e, recentemente, um feito notável foi alcançado com o mapeamento do maior recife de coral de águas profundas do mundo. O recife, inicialmente identificado nos anos 1960 nos Estados Unidos, permaneceu um mistério até agora, diz o Mega Curioso.

Situado em áreas de maior profundidade, o recife de coral de águas frias abrange 500 quilômetros de comprimento e 110 de largura, estendendo-se da região de Miami até Charleston. Considerado uma zona morta devido à menor concentração de oxigênio, o mapeamento revelou um ecossistema vibrante, desafiando as expectativas dos pesquisadores.

Descobertas reveladoras sobre a vida

Conduzido pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), em colaboração com diversas instituições, o estudo revelou um habitat extenso habitado por corais de águas profundas. Esses recifes, alimentando-se de plâncton e animais pequenos, prosperam em áreas com temperaturas médias de 4 °C, a profundidades entre 200 e mil metros.

Os recifes de coral desempenham um papel crucial ao fornecer alimentos e abrigo para diversas espécies marinhas. Contudo, enfrentam ameaças significativas devido às mudanças climáticas, pesca excessiva e poluição. A descoberta destaca a necessidade urgente de proteger esses ecossistemas vitais.

Mapeamento 3D e perspectivas futuras

Utilizando métodos avançados de coleta de dados, mais de 83 mil características foram capturadas, resultando em um mapeamento 3D abrangente. Derek Somers, principal autor do estudo, expressa otimismo sobre o futuro da exploração oceânica, enfatizando que a maioria das águas permanece inexplorada.

Em meio a esforços para mapear o oceano global, descobertas como essa ressaltam não apenas a complexidade oculta nos oceanos, mas também a urgência de conservar o meio ambiente. Este mapeamento representa um passo significativo para entender e proteger os tesouros escondidos nas profundezas do nosso planeta.