De onde eles vieram? Coiotes devoram uma cachorrinha nas ruas da cidade

Os cães são considerados, por muitas pessoas, como um dos animais mais nobres. Alguns donos deixam que seus animais de estimação saiam para passear pela área, no entanto, alguns peludos são atropelados ou atacados por outros cães. Infelizmente, nas últimas horas, começou a se popularizar a assustadora gravação de uma câmera de segurança que conseguiu documentar o momento em que 4 coiotes devoraram uma cadela nas ruas de uma cidade do México.

O repórter César Cepeda usou sua conta no X para compartilhar a gravação de uma câmera de segurança onde se pode ver o que foi relatado anteriormente. O cachorrinho estava caminhando pela rua quando, de forma surpreendente, apareceram 4 coiotes.

Así atacó hasta matarla una jauría de coyotes la noche del domingo a una perrita jack russel en el municipio de San Pedro Garza García.#Cuidensusmascotas 🐶🐩#SPGG #Monterrey #NuevoLeon pic.twitter.com/7djoULlvT7 — César Cepeda (@cesarmty) January 30, 2024

Os animais morderam e despedaçaram o animal de estimação, que não pôde fazer nada para se defender da matilha. O vídeo tem data de 29 de janeiro deste ano e, de acordo com o observado, o triste incidente ocorreu às 1h26 da manhã.

De acordo com alguns estudos, no México, os coiotes são abundantes nos pastos e matagais do norte do México, onde, assim como em outras partes de sua distribuição, são considerados uma praga devido à suposta predação do gado.

Até o momento, a gravação conta com milhares de reproduções, onde se podem ler comentários como “Não apenas para animais de estimação, alguém que chega tarde do trabalho, de uma reunião ou sai de madrugada e se depara com essa matilha...” “Mas agora a pergunta é, quem está invadindo quem?” ou “Tão fácil ter seus cães em casa”.