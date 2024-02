Casal “fica junto” pós vídeo feito na igreja viralizar no TikTok

Na era da internet e dos vídeos virais, um novo capítulo foi escrito. Um clipe viral gravado pela jovem Thalía Mara durante uma missa em uma igreja católica acabou alcançando mais de 11,3 milhões de pessoas, inclusive o rapaz desconhecido para o qual ela enviou uma mensagem.

Conforme publicado pelo O Globo, o registro mostra um homem desconhecido assistindo à missa em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Nas imagens, é possível ver o rapaz distraído acompanhado por uma mensagem escrita pela jovem: “Para o homem que eu vi na Igreja e não sei se verei novamente, que Deus te ilumine e te proteja”.

No dia seguinte, uma segunda-feira o vídeo chegou até Marcelo Guarnieri, que se reconheceu na filmagem e fez questão de montar um perfil na rede social para conversar com a jovem. Um amigo enviou as imagens a ele por WhatsApp e ele decidiu se identificar.

Segundo informações, o primeiro encontro do casal aconteceu na mesma semana, no qual eles saíram para jantar com direito a comida japonesa e flores, dando início a um relacionamento que é compartilhado passo a passo com os seguidores do casal.

“Ele desencalha agora”

Em meio as publicações e diversas visualizações, até mesmo o pai de Marcelo faz questão de mostrar seu apoio ao casal. Por meio de um vídeo publicado no perfil do filho, ele comemorou o relacionamento e mandou uma mensagem: “Graças a Deus, eu acho que ele desencalha agora. Vamos torcer para que dê certo”.

Por sua vez, em uma publicação recente, Thalía fez questão de contar que em breve deve apresentar Marcelo para sua família.

“A gente se vê quase todos os dias. Quase sempre ele me manda uma mensagem dizendo ‘cheguei’, seu eu saber, e está lá embaixo me esperando. Estamos muito bem. Amanhã de manhã vamos à missa juntos. Quem estiver por lá e quiser nos conhecer será muito bem-vindo”, finaliza.

