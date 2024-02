O britânico Nathy Odinson, muito conhecido por realizar o extremo salto Base, postava em suas redes sociais imagens e vídeos de fotos tiradas do ar enquanto pulava de vários prédios ao redor do mundo. No entanto, em sua viagem para Tailândia, ele encontrou a morte e tudo foi gravado em um vídeo chocante.

Causou comoção mundial o ocorrido: um jovem de 33 anos fez um salto ilegal do 29º andar de um prédio na Tailândia, o que resultou na sua morte. Foi divulgado que o criador de conteúdo entrou ilegalmente no prédio para chegar ao terraço e se lançar, gravando o feito na área de Pattaya, porém, seu paraquedas apresentou uma falha.

Vídeo chocante de paraquedista que morre ao saltar do 29º andar na Tailândia (Captura)

O influenciador era muito ativo em suas redes sociais e sempre publicava vídeos de saltos extremos. Naquele dia, ele estava com um colega e, de acordo com os relatórios policiais, os funcionários do prédio não perceberam o que eles estavam fazendo, pois era de madrugada quando o jovem pulou no vazio. No entanto, o barulho e os pedidos de socorro acordaram todos os vizinhos.

Imagens sensíveis

As imagens mostram o atleta se preparando para se lançar e, de fato, fazem uma contagem regressiva. "Eles estavam produzindo conteúdo de vídeo para as redes sociais. Já tinham feito isso antes e sabiam que não era permitido", informou um guarda do complexo residencial ao Daily Mail.

A Polícia indicou que Odinson bateu em uma árvore e acabou se chocando contra o chão. Em questão de minutos, ambulâncias chegaram, mas só serviram para confirmar que o jovem não apresentava mais sinais vitais.

“Ouvi o som da árvore e pensei que era um galho caindo no chão. Mas depois uma mulher gritou, então me aproximei e percebi que o que tinha caído era uma pessoa. Estava morta; e vi que ela tinha pulado do prédio”, narrou a testemunha ao jornal inglês.

A autópsia ainda será realizada para confirmar a falha do equipamento de salto.

[ Já não te interessa mais? 3 emojis que um homem envia quando não te quer mais e o amor por ti acabou. ]