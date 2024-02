Uma modelo mexicana do OnlyFans foi expulsa da academia por treinar de ‘roupa íntima’

Uma modelo mexicana do OnlyFans, conhecida nas redes sociais como Irma Vázquez ou @Azucaralejandraoficial (seu usuário do Instagram), foi protagonista da polêmica da Internet, esta semana. A influencer foi expulsa da academia que frequentava, por treinar usando o que os proprietários do estabelecimento consideraram como ‘roupa íntima’.

Através das redes sociais, Irma conta que os responsáveis pela academia pediram a ela para colocar uma peça de roupa a mais para continuar treinando em suas instalações.

Eles não a removeram completamente do estabelecimento porque ela concordou em usar uma peça de roupa que a cobrisse mais. No entanto, ela mesma denuncia a injustiça dos responsáveis da academia ao ver que outra mulher estava usando o mesmo top, mas com um tamanho diferente no busto.

No vídeo postado por Momentos Virais, é possível ver que a modelo do OnlyFans aparenta estar usando um sutiã, mas claramente é um top ou sutiã esportivo que ela está usando para fazer exercícios.

"Só quero contar para vocês, olhem só que hoje... Esta é minha roupa para treinar e acabaram de me dizer que não posso treinar assim, que tenho que usar uma peça extra. Lembram o que aconteceu comigo ontem? Pois é, agora esse é o detalhe", disse Irma Vázquez aos seus seguidores.

@Azúcaralejandraoficial nasceu nos Estados Unidos, mas foi criada em Guanajuato. Ela se orgulha muito de suas raízes e atualmente diz que vive no México. Ela tem mais de 6 milhões de seguidores no TikTok e está se aproximando dos 500 mil em sua conta do Instagram.