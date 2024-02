Um ex-militar dos Estados Unidos afirmou ter passado “92 dias vivendo em uma nave mãe extraterrestre”

Ex-militar dos Estados Unidos afirmou ter passado “92 dias vivendo em uma nave-mãe extraterrestre” - Imagens Getty Um grupo de alienígenas emergindo da luz no fim de um túnel escuro e sinistro - Com uma edição de alto contraste (David Wall/Getty Images)

Um ex-militar dos Estados Unidos afirma que passou três meses em uma nave mãe extraterrestre, mas voltou para a Terra apenas 18 minutos depois.

Alex Collier serviu como piloto de helicóptero no exército e afirma ter "conversado com dois extraterrestres na década de 1980". Ele afirmou que o contato foi tão intenso que ele realmente foi levado para a nave espacial deles, onde foi obrigado a usar um cinto especial para que os extraterrestres, conhecidos como andromedanos, chamados Vissaeus e Moroanay, pudessem falar com ele durante um período de três meses.

O encontro, afirma o ex-piloto de helicóptero do exército dos Estados Unidos, ocorreu quando ele estava brincando de esconde-esconde em um campo de milho e adormeceu. Ele acordou e se encontrou a bordo do barco.

Durante uma palestra que deu no Japão em 2007, ele contou sobre sua experiência: "tive o privilégio em 1989 de passar três meses (92 dias) vivendo com os andromedanos em uma de suas naves-mãe. No tempo da Terra, desde o momento em que parti e fui trazido de volta, estive fora apenas 18 minutos; viajar no tempo é algo grandioso".

Ex-militar dos Estados Unidos afirmou ter passado "92 dias vivendo em uma nave-mãe extraterrestre"

"Durante esses três meses, tive a oportunidade de aprender sobre a sociedade deles e observar sua sociedade, e também me senti um pouco como um peixe no aquário, pois muitos deles puderam me observar e ouvir meus pensamentos. Naquele momento, eles estavam ensinando seus filhos sobre o ofício do nosso mundo", acrescentou.

Collier explicou a ciência por trás das naves extraterrestres. Ele ainda dá palestras ao redor do mundo, embora nos últimos anos pareça ter se tornado uma espécie de especialista em criptografia que entrelaça em suas conversas sobre extraterrestres.