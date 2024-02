Tendência de soltar borboletas em casamentos gera debate

A crescente tendência de soltar borboletas em casamentos, batizados e funerais está enfrentando uma enorme reação negativa de especialistas. Os insetos, considerados simbólicos de 'novos começos e nova vida', tornaram-se uma escolha popular para muitos casais.

As belas criaturas são mantidas em caixas para uma 'liberação em massa' ou até mesmo em envelopes individuais, sendo lançadas ao ar para entretenimento. No entanto, a realidade é que raramente sobrevivem. Muitas vezes, as borboletas aladas morrem antes do evento, levando muitos a pedir a proibição da prática.

Um debate surgiu nas redes sociais quando uma futura noiva levantou o tópico em um grupo de planejamento de casamento no Facebook. A resposta foi negativa, com comentários descrevendo a prática como "nojenta" e alguns pedindo sua ilegalidade. Muitos compartilharam histórias de resultados "verdadeiramente horríveis" para as borboletas, frequentemente "privadas de comida ou desidratadas" antes da liberação.

Casamento-2-sergio-souza-Pexels-2

sergio souza / Pexels

Preços altos e consequências

Muitas empresas no Reino Unido oferecem o serviço, com custos a partir de 235 libras por 100 borboletas da espécie Painted Lady. Além dessa espécie, algumas vendem borboletas errantes, também conhecidas como borboletas monarcas, devido à sua aparência visualmente marcante. Especialistas e organizações como a Bribie Island Butterfly House condenam a prática como não humana e prejudicial ao meio ambiente.

O grupo de bem-estar animal PETA também condena a ideia, afirmando que as borboletas são frequentemente "achatadas e seladas em envelopes ou caixas pequenas e, em seguida, enviadas por longas distâncias". "Muitas são esmagadas ou morrem de exposição antes mesmo de chegar ao seu destino", diz o site da organização.

Ao considerar esta "tendência" aparentemente encantadora, a sociedade está agora confrontando as consequências negativas para as borboletas e o impacto ambiental dessa prática, levantando questionamentos sobre sua ética e sustentabilidade.