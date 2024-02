Superação: um ano após cirurgia, gêmeas Heloá e Valentina conquistam o primeiro dia de aula

Um ano após a cirurgia de separação que marcou a vida das gêmeas Heloá e Valentina Prado, de 4 anos, as meninas atingiram mais um marco significativo ao iniciar o primeiro dia de aula. Nascidas unidas por várias partes do corpo, incluindo tórax, abdômen, bacia, fígado, genitálias e intestinos, as irmãs emocionaram a família ao ingressarem na escola em Morrinhos, no sul de Goiás. A mãe, Waldirene Prado, compartilhou a emoção de ver as filhas felizes e realizando um sonho tão esperado.

Emoção e gratidão: o início da jornada escolar

Gemêas Heloá e Valentina, separadas em Goiânia, Goiás — Foto: Arquivo Pessoal/Waldirene Prado

O primeiro dia de aula das pequenas ocorreu na última quinta-feira (1º) e foi marcado por alegria e diversão. Recebendo uma bolsa de estudos, as gêmeas demonstraram entusiasmo ao entrar na escola, interagindo com a professora e colegas. Waldirene destacou a generosidade da dona da escola, que ofereceu o estudo de forma gratuita, proporcionando um momento emocionante para a família. A mãe expressou sua gratidão, enfatizando a importância de ter fé e acreditando que tudo acontece por um motivo divino.

Um ano de superação e recuperação

O artigo também relembra o difícil processo de separação das gêmeas, que passaram mais de 50 dias internadas após a cirurgia em Goiânia. A mãe destaca o progresso surpreendente das meninas, que agora desfrutam de uma vida normal para crianças de sua idade, brincando e se divertindo. O pai, Fernando de Oliveira, comemora o sucesso da recuperação e destaca a alegria de testemunhar o desenvolvimento das filhas.

Desafios superados: Valentina e Heloá hoje

O médico responsável pelo tratamento, Zacharias Calil, reflete sobre o caso como uma realização profissional e destaca a independência crescente das gêmeas. Valentina, em particular, enfrentou complicações pós-operatórias, ficando em coma por quase um mês. No entanto, ela surpreendeu a todos com uma recuperação progressiva e satisfatória. A família expressa a felicidade de ver as gêmeas seguindo rumos individuais e desfrutando de uma infância saudável.

Homenagens e gratidão: reconhecimento aos profissionais

Recentemente, os profissionais envolvidos na cirurgia foram homenageados no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). O médico Zacharias Calil destaca a importância do reconhecimento da sociedade e reforça que, apesar do certificado ser simbólico, é uma maneira de enriquecer o lado profissional. O tratamento gratuito, proporcionado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é ressaltado como fundamental para o sucesso da cirurgia.

