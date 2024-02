Pai é criticado por ignorar tradição familiar ao escolher o nome do filho

Um pai usou o Reddit para desabafar depois de se envolver em uma briga familiar por não seguir com uma tradição ao nomear seu filho. Em sua defesa, ele afirma que o bebê merece ser visto em sua totalidade, e não como apenas mais uma pessoa com seu nome.

Contando sua história, o pai explica que ao longo de seis gerações sua família manteve a tradição de dar a todos os meninos mais velhos o nome de William. Cada um tem seu próprio nome do meio, porém o nome principal é o mesmo para todos há 6 gerações.

“Desde sempre fui conhecido pelo meu nome do meio, James, e sempre detestei quando eu era motivo de piada por ter que explicar aos novos professores que eu preferia ser chamado pelo meu nome do meio do que pelo meu primeiro nome”, revela.

“Agora que sou adulto eu aprendi a lidar com a situação e mesmo sabendo que posso mudar legalmente meu nome, decidi não fazer isso. Já estou acostumado a ter que explicar minha situação e até mesmo uso isso quando preciso iniciar uma conversa”.

Ele decidiu agir diferente

Após explicar sua história, o homem conta que recentemente seu primeiro filho nasceu e, para o horror de sua família, ele e a esposa escolheram outro nome para o menino.

“Nós o batizamos de Ezra, porque amamos esse nome. Além disso, decidimos manter seu nome do meio como William, mas isso não foi o bastante para acalmar os ânimos da minha família, que praticamente está ignorando o nome do meu filho”.

“Ele tem 3 meses de vida e sempre que alguém da família vai interagir com ele o chama de ‘Junior’ ou ‘a criança’. O que eu realmente queria para ele é que ele se sentisse sendo ele mesmo, e não que tivesse alguma tradição atrelada a quem ele é”.

“Quero que ele cresça independente e que saiba que eu e a mãe dele sempre estaremos por perto para apoiar suas decisões, mas ao mesmo tempo me sinto culpado por quebrar a tradição familiar e colocar um abismo entre eu e minha família”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente em sua decisão e deve seguir ciente de que fez o certo.

“Você e sua companheira escolheram o nome do seu filho e agora devem buscar formas de fazer sua família aprender que não o chamar pelo nome terá consequências”, comentou uma pessoa.

“Você não começou essa tradição e não tem obrigação de seguir com ela”, comentou outra.