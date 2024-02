Neurocientista alerta: mudanças na rotina podem indicar infidelidade do parceiro

Se você já foi traído, sabe o quão devastador pode ser enfrentar esse tipo de situação em seu relacionamento mais íntimo. Um neurocientista e apresentador de podcast, Eldin Hasa, alerta sobre a importância de interpretar com cautela as preocupações sobre infidelidade, reconhecendo a influência das experiências passadas e inseguranças pessoais.

Hasa destaca que mudanças comportamentais no parceiro podem indicar infidelidade. Se há suspeitas, abordar o assunto diretamente e comunicar-se é crucial, mesmo que a conversa seja difícil.

Mudanças repentinas na rotina diária são um sinal de alerta, especialmente se o parceiro evita falar sobre essas novas atividades. Isso pode incluir adotar um novo hobby, trabalhar até mais tarde sem explicação aparente, ou alterar completamente a rotina diária sem interesse em envolver o parceiro nessas mudanças.

Casal-Separado-Timur-Weber

Timur Weber / Pexels

Evasão e comportamento defensivo

O especialista destaca que a evasão é o fator-chave. Se o parceiro está relutante em discutir suas novas atividades, sendo vago ou evitando envolvê-lo, isso pode indicar problemas.

Hasa ressalta que "atividades secretas associadas à infidelidade podem desencadear a liberação de dopamina, gerando uma resposta de recompensa prazerosa que incentiva a formação de novos hábitos".

Mudanças de humor inexplicadas, irritabilidade súbita e defensividade frequente ao ser confrontado sobre atividades são sinais reveladores de possível infidelidade. Ao abordar preocupações, observe se o parceiro responde com raiva ou defensividade, em vez de participar de um diálogo saudável.

Em última análise, Hasa enfatiza a importância da comunicação aberta para esclarecer dúvidas e resolver preocupações. Abordar as mudanças na rotina com empatia e honestidade é essencial para manter a confiança e compreensão no relacionamento.