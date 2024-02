Nadadora canadense de 99 anos quebra três recordes mundiais

A nadadora canadense Betty Brussel, com 99 anos, surpreendeu ao quebrar três recordes mundiais em sua categoria de idade. Mesmo se considerando "preguiçosa" por treinar apenas duas vezes por semana, Brussel superou marcas no nado livre e de costas, demonstrando incrível habilidade atlética.

Durante o fim de semana, Betty Brussel, residente na Colúmbia Britânica, conquistou os recordes mundiais de 400 metros nado livre, 50 metros costas e 50 metros peito. Nadando o nado livre em impressionantes 12 minutos e 50 segundos, ela superou o detentor anterior por quase quatro minutos.

Apesar de seu feito incrível, Brussel se autodenomina "preguiçosa", já que frequenta a piscina apenas duas vezes por semana e não realiza nenhum treino específico. Mesmo assim, ela expressa seu amor pela sensação de deslizar pela água e destaca que a natação a faz sentir-se muito bem.

Em uma entrevista após sua vitória, Brussel enfatiza que, embora os recordes sejam uma conquista, o mais importante para ela é a alegria de nadar. Ela menciona que se sentir feliz com seu desempenho é mais valioso do que qualquer medalha de ouro em sua casa.

Canadian swimmer Betty Brussel, 99, sets new age-category world records https://t.co/IEY7GXepKm pic.twitter.com/YEIXJLotBt — Guardian sport (@guardian_sport) January 24, 2024

Atividade física e longevidade

Nascida na Holanda, Brussel cresceu em uma família de 12 irmãos durante a Segunda Guerra Mundial. Aprendeu a nadar nos canais de Amsterdam, mas somente em 1982, durante sua aposentadoria, ingressou na natação competitiva. Desde então, ela se tornou membro da White Rock Wave Swim Team, onde continua a competir e desfrutar da emoção das competições.

Brussel, que se mudou para o Canadá em 1959, acredita que sua longevidade é resultado de sua atividade física regular. Ela não toma medicamentos e mantém-se ativa com caminhadas diárias de 45 minutos e suas sessões de natação. A nadadora inspiradora destaca que, apesar da idade, ela se sente jovem, especialmente quando está na piscina, seu "lugar feliz".

Com três filhos, Brussel continua a ser uma fonte de inspiração para sua família, incluindo bisnetos que a aplaudem em suas competições. Mesmo nos dias em que não está na piscina, ela mantém um estilo de vida ativo, dedicando tempo ao tricô, ponto cruz e leitura.

A jornada de Betty Brussel, desde os canais de Amsterdam até os recordes mundiais no Canadá, destaca não apenas sua habilidade atlética notável, mas também sua paixão contínua pela natação. Aos 99 anos, ela prova que a determinação e o amor por uma atividade física podem transcender as barreiras do tempo.