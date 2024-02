Menino de 7 anos que dançou com Ivete Sangalo agora sonha em presentear sua mãe com uma casa

Durante a celebração de réveillon em Salvador, Bahia, o jovem Daniel Levi, com apenas 7 anos, cativou as redes sociais ao subir ao palco e dançar ao ritmo contagiante da música “Macetando” ao lado da renomada cantora Ivete Sangalo. Esse momento espontâneo não apenas conquistou o coração do público, mas também marcou o início de uma jornada promissora para o talentoso garoto.

O sucesso nas redes sociais

A apresentação de Daniel Levi ao lado de Ivete Sangalo resultou em uma explosão de popularidade online. Antes da virada do ano, o jovem dançarino contava com cerca de 11 mil seguidores em sua conta no Instagram. No entanto, desde então, esse número cresceu exponencialmente, ultrapassando a marca de 670 mil seguidores. A viralidade do vídeo foi tão intensa que proporcionou ao garoto uma visibilidade extraordinária.

Convites e oportunidades

O destaque de Daniel Levi não ficou restrito às redes sociais. Ele foi convidado a participar novamente do show de Ivete Sangalo no Festival de Verão, realizado no último final de semana. Além disso, o pequeno prodígio já tem compromissos agendados para os dias 9, 10 e 11 durante o Carnaval, cobrando uma taxa de R$ 1 mil por evento. Para Daniel, o sonho vai além do sucesso momentâneo nos palcos; ele almeja proporcionar um lar para sua mãe.

Uma nova etapa na educação

Apesar da repentina notoriedade, Daniel Levi continua sua trajetória acadêmica. Originário de uma escola pública, o jovem dançarino iniciará o segundo ano do Ensino Fundamental na próxima semana, agora em uma escola particular. Sua dedicação e talento renderam-lhe uma bolsa de estudos, abrindo portas para um futuro promissor.

Sonhos e inspiração

Para Daniel Levi, a dança é mais do que uma paixão; é uma forma de realizar sonhos. Seu maior desejo é adquirir uma casa para sua mãe, impulsionado pela determinação e pelo apoio que recebeu ao longo de sua jornada. O público não apenas testemunha um jovem talento emergindo, mas também se inspira na história de superação e conquista de Daniel Levi.

