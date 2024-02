Homem desabafa com um amigo e o que ele falou pode acabar com seu casamento

A tentativa de um homem em desabafar sobre seu relacionamento pode causar uma grande reviravolta em sua vida. Segundo uma publicação no Reddit feita pela esposa dele, as coisas entre o casal podem mudar muito em breve.

Sem se identificar, a mulher conta que algum tempo atrás flagrou uma conversa de seu marido com um amigo que ele conheceu na internet. Na ocasião, o homem confessou ter o desejo de deixar a esposa, seus dois gatos, seu apartamento e seu trabalho pelo período de uma semana para “entender se é isso que quer para sua vida”.

Segundo ela, o amigo o orientou a pegar um quarto de hotel por uma semana e cortar todo tipo de contato com sua esposa. “Ele respondeu dizendo que não poderia fazer isso porque precisa me levar para o trabalho já que tenho fobia de dirigir. Ele finalizou a mensagem dizendo que queria poder fazer isso”.

“Fiquei extremamente magoada com o que li porque pareceu que ele não queria mais estar perto de mim ou que não gostava mais de estar perto de mim. Ele reclamou de várias coisas: disse que eu faço barulho alto quando como; que dou risada alto demais; que não gosta que eu o toque seja para brincar ou para provocar. Ele me abraça e diz que me ama, além de me mandar memes e jogar videogame comigo, mas é só isso”, explica a mulher.

“Eu, por outro lado, trabalho todos os dias, cozinho e limpo a casa além de dar conta das tarefas domésticas. Ele não me ajuda muito. Nós dois somos depressivos, mas eu tento me esforçar para nossas vidas não desabarem. Acho que isso valida a postura dele de não fazer nada”.

Ela está repensando o relacionamento

Magoada com a mensagem enviada por seu marido, ela diz ter se sentido “completamente inútil” e incomodada com a forma como ele falou e desejou ter suas “miniférias” da família. Em uma tentativa de conversar com o companheiro, eles acabaram discutindo.

“Disse a ele que se ele não me quer por perto e quer ficar sozinho, ele pode pedir o divórcio. Mas ele disse que isso não é o que ele quer, que eu estou fazendo o desejo dele virar uma espécie de crime. Ele terminou dizendo que não é especificamente sobre mim ou sobre o casamento, ele está cansado de tudo e precisaria se afastar um pouco de tudo”.

“Eu também me sinto da mesma forma, mas nunca pensei em deixar ele sozinho ou sequer fui reclamar com um amigo sobre isso dizendo que ‘realmente queria poder’ ter esse tempo sozinha. Já abri mão de muitas coisas apenas para ficar em casa com ele porque ele tem ansiedade social, mas agora nem sei se ele gosta de mim”.

Finalizando seu relato, a mulher conta que seus amigos a orientaram a deixar o marido, mas ela diz que eles têm outras razões para fazer isso. Enquanto isso, ela agora está tentando lidar com a mágoa causada pelas palavras do companheiro.

Para os usuários do Reddit, as palavras e atitudes do homem são o suficiente para ela considerar deixá-lo.

“As palavras dele foram fortes e te magoaram muito. Não te culpo por se sentir mal com a situação. Pare de fazer mais do que o necessário por ele”, comentou uma pessoa.

“Isso não é um marido, é praticamente um filho que parece não ter te deixado porque sabe que se fizer isso vai ficar sem suporte”, finalizou outra.