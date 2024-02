Freiras sofrem um violento assalto: “Eles nos diziam que se gritássemos, seríamos estupradas”

No passado dia 27 de janeiro, no Chile, religiosas sofreram um violento assalto num convento. Dois homens amarraram duas freiras, as intimidaram com facas e ameaçaram violenta-las.

Os assaltantes, armados com facas e armas de fogo, saltaram os muros, caminharam pelos telhados e entraram no recinto. Com a intenção de roubar dinheiro, abordaram as religiosas, cortaram a luz para desativar as câmeras e levaram cerca de $1 milhão em dinheiro, de acordo com o relato da madre superiora.

Em uma entrevista com ‘Buenos días a todos’, uma das freiras afetadas compartilhou seu relato, indicando que já haviam sido assaltadas no mês anterior juntamente com a paróquia. Antes de prosseguir com seu depoimento, ela afirmou: “gostaria que a notícia fosse divulgada completa, que não omitam nada do que estou dizendo”.

A seguir, narrou o ocorrido. "Nós vivemos com irmãs mais velhas, e no mês passado já fomos assaltadas. E não só nós, mas também a paróquia. Lá fizeram sacrilégio, jogaram as hóstias no chão e tudo, e depois foi a nossa vez", começou a contar a religiosa.

“Aquilo que eu critico é que não podemos continuar assim. Hoje, os meios de comunicação correm atrás porque foram as freiras, mas é a população que está sofrendo. Não é normal continuarmos nos isolando”, afirmou umas das freiras.

Uma freira, identificada como Rosa Elena, revelou uma frase insólita dos criminosos: “Queremos o dinheiro que as freiras roubam”. “Nós não temos dinheiro, nós lidamos com dinheiro do Estado, o que é diferente. E não lidamos com dinheiro em nossas casas”, explicou.

Em seguida, ele relatou que "ficamos uma hora com facas em nossos corpos, tive que negociar nossa própria liberdade. Eles nos ameaçaram, diziam que se gritássemos nos estuprariam".

“Roubaram um iPhone de trabalho, dois celulares e o que tinha na bolsa. Entraram pela janela do último andar e depois escalaram pelos telhados e fugiram. Houve ameaças de estupro e morte. A faca estava em nossas costelas. A pessoa que me ameaçou, o fez nas costelas. Estavam de rosto descoberto e drogados. Suspeito que eram pessoas em situação de rua, pois estavam cheirando fumaça e tinham fuligem nas mãos”, detalhou a freira.

“Eles não eram chilenos, eram estrangeiros, mas não podemos colocá-los todos no mesmo saco. Existem diferentes tipos de estrangeiros”, disse.

Até o momento, nenhum dos envolvidos foi detido.