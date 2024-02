Dermatologista revela método correto para usar desodorante e aumentar sua eficiência

Você sabia que pode estar aplicando desodorante de maneira incorreta? Segundo uma dermatologista, o segredo para evitar manchas de suor está no momento certo para usar o produto.

A dermatologista Dra. Lindsey Zubritsky, com mais de 700 mil seguidores no Instagram devido aos seus conselhos de beleza e cuidados com a pele, compartilhou um hack que ela descreve como um verdadeiro "transformador de jogo".

Em um vídeo recente, Dra. Zubritsky revelou que aplicar desodorante à noite é a chave para uma eficácia máxima. "Se você não está aplicando seu desodorante à noite, está fazendo errado", disse ela. A médica explicou que durante a noite, as glândulas sudoríparas estão menos ativas, permitindo que o antitranspirante seja absorvido de maneira mais eficaz.

Outros truques de beleza

Além da aplicação noturna de desodorante, a dermatologista compartilhou outros truques, como o uso de ácido hialurônico para lábios secos e rachados, e dicas sobre como lidar com acne fúngica.

O hack rapidamente ganhou popularidade nas redes sociais, com milhares de curtidas e comentários de usuários impressionados com o conselho da especialista. Muitos expressaram gratidão pelos esclarecimentos, chamando a aplicação noturna de desodorante de "transformadora de jogo".

Dúvidas surgiram nos comentários, principalmente sobre se ainda é necessário aplicar desodorante pela manhã. Dra. Zubritsky esclareceu que o hack pode ser utilizado à noite, e os usuários ainda podem reaplicar pela manhã, se necessário.

Descubra o segredo da aplicação noturna e maximize a efetividade do seu desodorante. Uma pequena mudança na rotina noturna pode ser a chave para se manter fresco e confiante ao longo do dia.