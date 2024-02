Chocante! Noiva celebrou o casamento dos seus sonhos... antes de morrer

Katelen Green, uma jovem de 24 anos, conseguiu realizar seu sonho de se casar com seu parceiro antes de falecer devido ao câncer.

Katelen Green

Ajuda de todos

Nos Estados Unidos, esta garota recebeu doações de diferentes fornecedores, que ofereceram seus serviços ilimitados gratuitamente, para que ela vivesse um momento mágico, depois de receber a trágica notícia de que seu câncer estava em estágio 4.

‘O Stanford Farm Weddings & Events’ lamentou a morte de uma de suas noivas, Katelen Green, que sofria de um linfoma de Hodgkin, um câncer que começa nos linfócitos que estava em estágio quatro e que havia retornado pela terceira vez em 2023.

A informação foi divulgada em 21 de janeiro passado, o que chocou muitas pessoas, no entanto, lembraram que depois de conhecer o diagnóstico da noiva, em novembro do ano passado, a dona do salão, Cindy Edwards, participou da organização do evento de forma gratuita, presenteando-os com um casamento dos sonhos no Natal.

Katelen Green 2

Em entrevista para a BBC, antes de morrer, Katelen Green disse que seu casamento foi um "milagre de Natal", e é que graças à doação de 33 fornecedores, seu dia foi um "paraíso de inverno". Pouco tempo depois, ao buscar arrecadar dinheiro para um ensaio clínico, soube-se sobre seu falecimento.

A jovem tinha um filho de três anos, como toda mãe tinha o desejo de poder estar o resto de seus dias junto ao seu bebê. Foi através da rede social Facebook que o salão de eventos revelou a informação de seu falecimento, descrevendo Katelen como "uma luz brilhante de positividade".

Na publicação, eles afirmaram que todos estavam arrasados com o que aconteceu, mas que fizeram tudo por ela e pelo seu parceiro. “Juntos criamos algo que tornou realidade os sonhos de todos nós e permanecerá conosco para sempre.”