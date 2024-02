Casal é expulso de jantar após comentários desnecessários sobre hábitos alimentares

Os usuários do Reddit estão criticando a atitude de uma mulher durante um jantar na casa de seu cunhado. Segundo uma publicação feita na plataforma, ela fez questão de criticar as escolhas alimentares de sua cunhada e acabou sendo expulsa do local devido a suas atitudes. Quem contou o caso foi o dono da casa e cunhado da mulher em questão.

Sem se identificar o homem conta que mora com sua namorada há 4 anos, sendo que os dois se conhecem há 10. Desde o início ele sabe que a companheira é autista e que um de seus maiores problemas é relacionado com a alimentação.

“Meu irmão mais velho recentemente pediu sua namorada em casamento. Ele mencionou que os dois precisavam anunciar algumas novidades e me pediu para fazer um jantar em família na minha casa, pois sabe que eu amo cozinhar. Na mesma hora eu topei e nós decidimos que seria um jantar japonês”.

“O prato principal era um ramen, para o qual fiz questão de preparar o macarrão e o caldo desde o princípio. Precisei fazer um caldo de frango porque minha namorada e minha mãe não comem carne de porco, mas o prato da minha companheira ainda precisou de outras adaptações”.

As adaptações provocaram uma grande confusão

O homem conta que além dos acompanhamentos básicos do ramen, o prato de sua companheira também recebeu uma porção extra de vegetais porque ela não consome ovos.

“Naturalmente, eu não coloquei ovo em seu prato, enquanto nos demais eu adicionei o ovo. Também deixei diversos outros petiscos espalhados pela mesa para complementar o jantar”.

“Depois de aproximadamente meia hora de jantar, minha cunhada começou a provocar minha namorada dizendo que ela não pode falar que gosta de ramen porque a versão que ela estava comendo não era ‘autêntica’. Para começo de conversa, nós não somos japoneses, e os comentários dela estavam incomodando minha namorada ao ponto dela quase parar de comer”.

“Em determinado momento a noiva do meu irmão tentou pegar um pouco da comida da minha namorada para ‘provar que ela estava certa’, e isso foi o limite. Minha companheira surtou e começou a chorar e a discutir com a minha cunhada por causa disso. Ela realmente detesta que as pessoas peguem a comida diretamente do prato dela”.

“Pedi ao meu irmão e a noiva para irem embora e notei que meus pais estavam horrorizados com a forma como ela agiu com minha namorada. Eles exigiram um pedido de desculpas, mas recebemos uma mensagem do meu irmão me chamando de idiota e me acusando de estragar o anúncio da gravidez da minha cunhada”, finaliza.

Para os usuários do Reddit ele fez o que deveria ser feito para defender sua namorada, que também é dona da casa em que eles moram.

“Sua namorada não é mimada e você não estragou nada, apenas a defendeu dos ataques da noiva do seu irmão”, comentou uma pessoa.

“O comportamento da noiva do seu irmão arruinou o anúncio da gravidez dela, não sua decisão”, finalizou outra.