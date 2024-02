Aqui está o que você deve fazer todas as manhãs antes do trabalho, dizem os coaches

Se você busca atravessar o dia de maneira eficiente, atualizar sua rotina matinal é um excelente ponto de partida. Coaches de performance e executivos compartilham dicas valiosas para otimizar suas manhãs e impulsionar seu dia de trabalho.

Jonathan Alpert, psicoterapeuta e coach executivo em Nova York, sugere simplificar seu guarda-roupa para potencializar seu dia. Inspirado em líderes como Mark Zuckerberg e Steve Jobs, Alpert destaca a eficácia de reduzir decisões diárias, permitindo foco nas prioridades.

Deb Harrison, coach de crescimento e mudança, propõe uma "mentalidade matinal para motivação". Ao acordar, visualize suas tarefas do dia, adotando uma atitude positiva. A autoimagem positiva e o diálogo interno construtivo promovem confiança e tranquilidade para enfrentar desafios.

Jovem-trabalhando-Pavel-Danilyuk-Pexels-2

Pavel Danilyuk / Pexels

Hidratação adequada

Beber água logo pela manhã é uma prática vital, destaca Alpert. Após horas de sono, a hidratação é essencial para o funcionamento do corpo. Um estudo recente também ressalta os benefícios da hidratação para envelhecimento saudável. Adicione limão, lime ou pepino para um toque de sabor.

Andrea J. Miller, coach de liderança em Washington D.C., sugere planejar o dia focando em tarefas de alto impacto. Identifique uma atividade significativa e dedique tempo ininterrupto a ela nas primeiras horas da manhã. Isso proporciona clareza sobre prioridades, gerando impulso desde cedo.

Mitchell Creasey, fundador da The President's Coach em Toronto, oferece uma abordagem única. Antes de dormir, questione-se sobre a primeira tarefa do dia seguinte, sem buscar resposta imediata. Seu subconsciente organizará sua lista de afazeres, proporcionando soluções antes mesmo do início oficial do trabalho.

Ao adotar essas práticas matinais, você está se preparando para um dia mais produtivo e equilibrado. Aplique esses conselhos para aprimorar sua rotina e impulsionar sua jornada diária no trabalho.