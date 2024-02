Uma jovem acabou hospitalizada cinco dias depois de participar de duas aulas de spinning

Muitas pessoas querem começar uma vida mais saudável e ativa, então começam a fazer exercícios sem seguir os conselhos de profissionais nesta área ou pior, seguem os conselhos de pessoas que não são especialistas.

Isso foi o que aconteceu com Antonella Larobina, uma jovem que, depois de assistir a duas aulas de spinning, acabou internada no hospital por cinco dias e foi diagnosticada com rabdomiólise.

A rabdomiólise é a decomposição do tecido muscular que resulta na liberação de fibras musculares no sangue, as quais podem ser tóxicas para os rins e causar danos renais.

O que exatamente aconteceu com Antonella Larobina?

De acordo com as informações compartilhadas por Antonella Larobina através do TikTok, ela começou a frequentar aulas de spinning e deu tudo de si no primeiro dia, no entanto, percebeu que ficou muito cansada e com muita dor.

Todos disseram que era normal, especialmente porque ela não estava acostumada a esse tipo de atividade física e até tinha dificuldade para sentar: "Nunca pensei que isso ia acontecer comigo na minha primeira aula de spinning".

Apesar da dor, decidiu ir para uma segunda aula e classificou-a como um inferno, pois foi quando tudo piorou: "no dia seguinte, acordei com muita dor e minha primeira urina era da cor marrom Coca-Cola".

E acrescentou: "Procuro na internet e isso não é normal. Vou até a guarda e quando conto o que aconteceu, conto o que vinha, nunca associei a urina marrom com a dor nas pernas".

Parece que Antonella Larobina se excedeu tanto na atividade física que causou danos em seus músculos, levando-a a desenvolver rabdomiólise. Depois de publicar o vídeo com sua experiência, muitas pessoas comentaram que passaram pelo mesmo.

Vários especialistas sempre disseram que na prática de exercícios é necessário aumentar a intensidade gradualmente, também destacaram a importância do descanso para a recuperação dos músculos.