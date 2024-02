Tendência tóxica 'legging legs' gera insegurança entre jovens

Uma nova tendência nas redes sociais, conhecida como 'legging legs' (pernas de legging), está ressurgindo e causando preocupações sobre padrões de beleza irreais entre jovens, tornando-se um 'catalisador de transtornos alimentares'.

No lugar da antiga obsessão com as 'coxas afastadas' dos anos 2010, a Geração Z e a Geração Alpha estão agora fascinadas pelo conceito de 'legging legs' — coxas com espaços exagerados, supostamente proporcionando a aparência ideal em calças de ioga. A tag #legginglegs no TikTok já acumulou mais de 33 milhões de visualizações, com jovens mulheres exibindo orgulhosamente suas versões dessa tendência.

Um retorno tóxico ao passado

No entanto, os millennials e a Geração Z mais velha, que se recordam das consequências psicológicas da obsessão pelas coxas afastadas, estão chamando a nova tendência de tóxica.

Eles alertam que isso pode ser um "catalisador para transtornos alimentares". A nutricionista Katherine Kofoed expressou sua lamentação, lembrando que muitas colegas de escola desenvolveram transtornos alimentares na busca por uma coxa afastada na década passada.

Alguns criadores de conteúdo, como Shannon Cole, pedem a proibição de conteúdo relacionado a 'legging legs', argumentando que esse comportamento pode desencadear transtornos alimentares em jovens que assistem aos vídeos.

Este apelo surge em meio aos esforços de gigantes das mídias sociais, como a Meta, para reprimir postagens relacionadas a temas sensíveis, incluindo transtornos alimentares, visando combater a crise crescente de saúde mental entre os jovens.

Impacto nas jovens e ações anteriores

Entre 6 e 10 anos, as jovens começam a se preocupar com o peso, e aos 14 anos, até 70% delas estão tentando ativamente perdê-lo, com 12% desenvolvendo um transtorno alimentar.

A preocupação com o impacto das redes sociais na saúde mental já foi destacada por pais, como um que relatou que sua filha desenvolveu anorexia nervosa, acreditando que foi agravada pelo uso excessivo das redes sociais.

No TikTok, usuários expressam desaprovação em relação à tendência 'legging legs', destacando a ironia do retorno a padrões prejudiciais superados no passado. Criadores e espectadores demonstram preocupação com o impacto nas jovens que, mais uma vez, podem se sentir pressionadas por padrões de beleza inatingíveis.

O retorno dessa tendência levanta questões importantes sobre a responsabilidade das plataformas de mídia social em lidar com conteúdo potencialmente prejudicial e a necessidade contínua de promover a aceitação do corpo em um ambiente cada vez mais influenciado pelas redes sociais.