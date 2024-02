Passageiro empurra ''pés descalços e cascudos'' no assento do vizinho em voo

Um passageiro furioso recorreu ao Reddit para expressar indignação com um homem mal-educado que descaradamente empurrou seus pés descalços para o espaço pessoal do colega de assento em um voo.

O incidente foi documentado com uma foto dos calcanhares calosos invadindo o espaço do passageiro irritado, que compartilhou a imagem no Reddit com a legenda "em meu voo e em minha bolha". O viajante indignado não revelou para onde estava indo nem por quanto tempo o homem permaneceu descalço.

Reações de repulsa online

A publicação provocou uma rápida reação de outros usuários do Reddit, muitos dos quais expressaram repulsa pela exibição ousada dos pés descalços. Comentários como "eca, esse calcanhar parece o fundo de um muffin inglês" e "céus, não. Tire esses dedos empoeirados e cascos de perto de mim!" foram comuns.

Alguns usuários observaram que os pés do homem pareciam ter fungos, instando a que o viajante incomodado o mandasse se mover e procurasse um médico. O descontentamento online foi evidente, com várias críticas ao passageiro por postar a foto em vez de pedir educadamente ao homem que calçasse os sapatos.

Esses desabafos online sobre experiências de voo desagradáveis estão se tornando cada vez mais comuns. Recentemente, outro usuário do Reddit compartilhou sua própria experiência aérea com um passageiro que não respeitava seu espaço pessoal. Uma foto mostrava os pés do passageiro atrás dele invadindo o espaço abaixo do assento, chegando a parecer um jogo de 'footsie'.