O Brasil busca replicar as escolas de tempo integral de Querétaro

As autoridades do Brasil estão considerando a implementação de escolas em período integral em seu sistema educacional, para o qual convidaram a Secretaria de Educação de Querétaro para uma reunião, uma vez que é a única entidade no México que aplica esse modelo. Foi o que informou a chefe do departamento, Martha Elena Soto.

De acordo com a secretária, o convite foi feito após sua participação, juntamente com outros 25 representantes educacionais da América Latina, na segunda edição da Agenda da Comunidade Araucária em Madri, Espanha, realizada em 18 de janeiro.

No encontro, funcionários do Brasil estenderam o convite para o mês de março ao governador Mauricio Kuri, que por sua vez delegou a tarefa à secretária. No entanto, devido à dificuldade da viagem, buscar-se-á realizar a reunião de forma virtual, explicou.

"O Brasil pretende implementá-lo como uma política nacional e nos convidou para ver como estamos trabalhando. O Brasil está muito interessado nisso, de fato, eles vão realizar um evento internacional para mostrar exatamente como as escolas de tempo integral são realizadas em Querétaro", disse.

E após a eliminação das escolas em tempo integral em nível federal em 2022, Querétaro manteve em suas escolas o programa, que consiste na ampliação do horário escolar de escolas primárias e secundárias para fortalecer o conhecimento dos alunos e fornecer alimentação para aqueles em condições de pobreza ou marginalização.

Durante o ano de 2023, o programa "Contigo, Escolas de Tempo Integral" foi implementado em 364 escolas, atendendo a um total de 27.735 estudantes de educação básica. No mesmo ano, houve avanços em matemática e espanhol em 90% das escolas inscritas no programa, de acordo com o secretário.

Soto Obregón acrescentou que no encontro em Madrid, Querétaro apresentou sua avaliação do nível médio superior, que adiantou que este ano buscará fazê-la de forma censitária e incluir as escolas privadas.

“Com base nessa avaliação, temos trabalhado para tornar o ensino médio uma dobradiça e conexão, o que não havia acontecido antes, entre o ensino superior e a educação básica. Isso tem sido muito útil”, concluiu.