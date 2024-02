Noivo é criticado por querer ter uma dança com a madrasta em seu casamento

Um relato feito no Reddit deixou os usuários da plataforma chocados com a atitude de uma família. Na história, que foi compartilhada pelo irmão mais velho, ele explica como o mais novo pode estar prestes a iniciar uma grande confusão na família por um “motivo inocente”.

Sem se identificar, o homem de 33 anos conta que seu irmão mais novo, de 24, se casará nos próximos meses. Em seu relato, ele explica que sua mãe se casou com o pai de seu irmão após a morte de seu pai. Infelizmente, a mãe dos rapazes também faleceu há alguns anos atrás.

“Nós ficamos devastados. Meu padrasto se mudou para outra cidade junto com meu irmão enquanto eu fiquei aqui para a universidade. Nosso contato era por chamadas e sempre nos preocupávamos em trocar presentes de Natal e aniversário, mesmo sem realmente passar algum tempo juntos”.

“Depois de um ano morando em outra cidade, meu padrasto conheceu outra mulher, Eva. Eles se casaram e ela foi a figura materna na vida do meu irmão durante a maior parte do tempo. Eu a vi algumas vezes e ela parece ser uma pessoa boa e cuidadosa”, revela o rapaz.

A família não concordou com uma decisão

O rapaz explica que por morar longe de seu irmão ele não será parte do cortejo nupcial durante o casamento, mas ainda assim está empenhado em ajudar o irmão mais novo com as preparações para o grande dia.

Uma de suas tarefas foi justamente escolher a música que o noivo e sua madrasta dançarão para celebrar a dança de “Mãe e filho”.

“Recentemente, uma das minhas primas por parte de mãe perguntou qual tia meu irmão vai escolher para dançar com ele a dança de ‘mãe e filho’, eu disse a ela que ele já escolheu e que dançará com sua madrasta. Minhas tias e um dos meus tios simplesmente perderam a linha e disseram que eu preciso convencer meu irmão a mudar de ideia, pois isso vai desonrar a memória da nossa mãe”.

“Eu disse a eles que Eva está na vida dele desde seus 12 anos e que ajudou em sua criação. Ele tem direito de escolher dançar com ela, mas que também pedirei a ele para dançar com nossas tias para honrar todas as pessoas importantes em sua vida”.

Desde então, a parte da família de sua mãe passou a criticar os dois irmãos por “ofender a memória” dela. Agora, o rapaz teme contar sobre a grande confusão e se questiona sobre como deve agir ao abordar o tema com seu irmão.

Para os usuários, o noivo deve ser alertado e até mesmo não deverá convidar os parentes que tiveram essa reação exagerada.

“Francamente? Nenhuma pessoa com esse tipo de reação exagerada e mesquinha deveria ser convidada”, comentou uma pessoa.

“Sua família materna tem que dar um passo atrás e notar que eles ficaram distantes e não tem direito a opinião neste caso”, finalizou outra.