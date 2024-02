Noiva teme receber críticas após tomar decisão impopular sobre seu casamento

Uma noiva está vendo seu grande dia se transformar em uma grande polêmica. Em um relato no Reddit, ela conta como teme estragar seu casamento ao torná-lo “parcialmente” livre de crianças.

Sem se identificar, a noiva relata que este ano se casa com seu companheiro de muito tempo. Na celebração, eles decidiram convidar apenas 3 crianças com menos de sete anos, sendo elas os pajens e a florista da celebração.

“Tomamos essa decisão porque já fomos em diversos casamentos cheios de crianças que se transformaram em um verdadeiro caos. O casamento de um dos melhores amigos do meu marido foi um deles. Eram diversas crianças que brincavam, gritavam e faziam barulho até mesmo durante a cerimônia. Em determinado momento foi impossível ouvir o Pastor por conta do barulho feito por elas”.

“Por conta disso, desistimos de convidar crianças pequenas para o nosso casamento. Não queremos nossos convidados preocupados com as crianças que choram e brigam, e nem que eles fiquem a festa toda obrigando os filhos a ficarem quietos e sentados. Além disso, pretendemos evitar gritos na cerimônia e garantir a diversão na festa”, revela.

Ela já encontrou resistência

A noiva segue explicando que em partes sua decisão foi tomada devido a limitação no número de convidados, algo que ela e o noivo estão revendo por conta do tamanho de sua família.

“Minha família é numerosa, especialmente da parte do meu pai. A maioria dos meus primos são crianças e uma das minhas tias está insistindo para que seus netos sejam convidados porque não tem quem fique com eles durante o casamento”.

“Além disso, meu pai insiste que todos sejam convidados porque estou convidando 3 crianças que não são da família e deixando as crianças da família de fora. O mesmo acontece com uma colega de trabalho que quer levar seus dois filhos ao casamento. Eles são bem-comportados, mas apesar de pensar em aumentar o número de convidados eu ainda não sei se quero todas essas crianças no meu casamento”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela é a noiva e a escolha é dela e de seu companheiro, não dos convidados.

“O casamento é seu, as regras são suas. Lembre-se apenas de não ficar irritada se as pessoas deixarem de ir ao seu casamento”, comentou uma pessoa.

“O casamento é seu, mas esteja ciente de que ao convidar 3 crianças você pode ser pressionada a convidar outras mais”, finalizou outra.