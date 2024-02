Médicos alertam sobre riscos de hidratação excessiva com garrafas térmicas

A febre das garrafas térmicas, impulsionada por marcas como Stanley, Hydroflask e Owala, ganhou destaque entre jovens adultos conscientes da saúde. No entanto, especialistas alertam que a obsessão pela hidratação pode ter consequências negativas.

O Dr. Isaac Dapkins, CMO dos Family Health Centers na NYU Langone, destaca a preocupação com a hidratação excessiva. Embora a água seja essencial, o exagero pode diluir eletrólitos vitais, levando a sérios problemas de saúde.

Dapkins enfatiza a importância dos eletrólitos (sódio, potássio, magnésio e cálcio) para manter o equilíbrio no corpo. O exercício, por exemplo, leva à perda de água e eletrólitos. Consumir apenas água sem repor eletrólitos pode ser perigoso.

Garrafa-termica-Kampus-Production-Pexels

Kampus Production / Pexels

Riscos de garrafas térmicas excessivas

O médico alerta sobre os perigos teóricos de usar garrafas de 1L, como a Stanley Quencher Tumbler, durante o dia, sugerindo que isso pode diluir eletrólitos. Recomendações incluem beber apenas duas a três garrafas por dia para evitar complicações.

Ele destaca que a atenção especial deve ser dada ao sódio, pois sua regulação está conectada à água. O consumo excessivo de água sem equilíbrio de eletrólitos pode resultar em desconforto, dores de cabeça e até mesmo problemas graves como inchaço no cérebro e convulsão.

Dapkins sugere monitorar a frequência urinária e a cor da urina para avaliar a hidratação. Muitas idas ao banheiro e urina completamente clara indicam possível excesso de água. Ele também destaca que a composição metálica das garrafas, como as da Stanley, atrai consumidores preocupados com plásticos.

Rumores sobre chumbo em copos Stanley foram desmentidos pela empresa, assegurando que seus produtos atendem a todas as regulamentações dos EUA. Dapkins, embora não familiarizado com o caso, sugere que é improvável que haja chumbo no revestimento metálico das garrafas.