Mãe revela motivos que a fizeram proibir seu ex-marido de ter contato com as filhas

Uma mãe buscou por apoio no Reddit depois de passar por uma situação complicada envolvendo seu ex-marido e as filhas. Segundo ela, o homem tentou pegar a filha mais nova sem ter autorização para fazer isso.

Na publicação feita de forma anônima a mulher, de 31 anos, conta que é mãe de duas meninas, uma de 4 e outra de 1 ano de idade. Ela cria as crianças sozinhas desde que se separou do ex-marido, que fez questão de abrir mão da guarda das filhas e de seus direitos parentais sobre elas.

“O casamento terminou depois que eu descobri que ele me traiu durante todos os anos que ficamos juntos. Na realidade, ele tinha outras duas filhas e mais dois meninos gêmeos a caminho com a outra mulher”.

“Durante o divórcio ele escolheu abrir mão da guarda e dos direitos de pai sob minhas filhas e desde então eu sou mãe solteira”, explica a mulher.

“Certo dia soube que ele e sua filha mais velha, de 5 anos, estavam no hospital em que eu trabalho. O hospital tem um sistema de creche para os filhos dos funcionários e minha filha mais nova estava no local enquanto a mais velha estava na escola. Eu tinha começado meu turno no trabalho quando recebi uma ligação dizendo que minha filha estava gritando e ninguém conseguia acalmá-la, quando cheguei no loca, nervosa e pensando que ela estava machucada, descobri o motivo”.

Ela ficou inconformada e irritada

Segundo a mulher, sua filha mais nova tem alguns problemas quando pessoas que ela não reconhece tentam pegá-la. Em situações deste tipo, a menina começa a “chorar e a gritar” ficando mais calma somente quando está ao lado da mãe.

“Enquanto eu confortava minha filha soube que meu ex tentou pegar ela da creche. Eles acharam que como ele costumava pegar minha filha mais velha, não tinha problema em deixar a mais nova com ele”.

“Levei 30 minutos para acalmar minha filha e desci até o local que meu ex estava. Fiquei histérica e disse a ele que foi escolha dele se afastar da vida das filhas e abrir mão de seus direitos, então se ele quiser ver ou ter qualquer contato com elas terá que me pedir primeiro. Tentar pegar minha filha da creche sem autorização foi completamente errado e irresponsável da parte dele”.

“Eu precisei deixar meu trabalho naquele dia porque minha filha começava a chorar sempre que eu tentava sair de perto dela. Pensando agora, acho que ele estava procurando pela minha filha mais velha, ele era um bom pai para ela antes do divórcio”.

A mulher finaliza sua publicação explicando que o ex-marido ainda a acusou de não pensar “no quanto ele sente falta das filhas”. Além disso, ela também reforçou que as políticas de retirada das crianças da creche do hospital foram alteradas após o incidente.

Para os usuários do Reddit, uma vez que o homem abriu mão de seus direitos e deveres como pai, ele deve entender que toda decisão envolvendo as meninas deve ser tomada pela mãe delas.

“Honestamente, eu tentaria prestar queixa por tentativa de sequestro da sua filha mais nova. Ele abriu mão dos direitos e está ciente de sua escolha”, comentou uma pessoa.

“Continue agindo e seguindo as orientações dos advogados para agir sempre da melhor forma possível caso ele tente fazer algo”, finalizou outra.