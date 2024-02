Grávida é acusada de roubar a atenção da irmã durante o chá de bebê

Uma mulher grávida está sendo acusada pela própria irmã de agir de forma premeditada pra “roubar as atenções” durante seu chá de bebê. Segundo ela, que desabafou no Reddit, em nenhum momento anterior a irmã demonstrou desconforto com a situação.

Sem se identificar, a mulher conta que ela e a irmã mais velha estão grávidas. Enquanto ela está no início do segundo trimestre da gestação, a irmã já está na reta final.

“As duas gestações foram inesperadas. Minha irmã engravidou de uma pessoa com quem estava saindo escondida e não tem o apoio do pai do bebê. Por causa disso ela precisou voltar para a casa dos nossos pais e agora corre o risco de perder o emprego. Além disso, sua gestação está complicada. Ela teve hiperêmese gravídica e agora foi diagnosticada com diabetes gestacional”.

“No meu caso, eu tenho o apoio do meu noivo e estamos planejando o nosso casamento para daqui algum tempo. Eu também estou tendo uma gestação tranquila e já não sofro mais com as náuseas”.

Como mora perto de seus pais, a mulher costuma visitar a eles e a irmã constantemente. Para demonstrar seu apoio, ela decidiu acompanhar a irmã durante o pré-natal e isso acabou aproximando as duas.

Uma confusão pode afastá-las novamente

Aproveitando os momentos compartilhados com a irmã, a jovem conta que falar sobre a gestação era algo comum entre as duas, que partilhavam suas experiências. No entanto, um acontecimento durante o chá de bebê pode ter mudado a situação.

“A festa da minha irmã estava tranquila e nossos familiares que moram longe estavam presentes. Eles também sabiam da minha gravidez e perguntaram como eu estava, então eu também falei com eles sobre isso em certo momento da festa. Meu companheiro também foi convidado e estava presente”.

“Em determinado momento eu notei que minha irmã estava chateada, e não sei exatamente o que a fez ficar irritada. Ela começou a dizer que eu tirei toda a atenção da festa que deveria ser dela e do seu bebê. Depois disse que eu fiz isso de caso pensado pois eu ‘sempre quis ser o centro das atenções e não posso suportar o fato de ela ter um dia para ela’. Para terminar, minha irmã disse que eu tenho sempre que ficar ‘esfregando na cara dela’ que meu companheiro me apoia e que minha gravidez está tranquila, quando eu deveria apenas ficar quieta”.

“Eu comecei a chorar na mesma hora porque ela nunca tinha dito nada disso antes ou demonstrado qualquer desconforto com isso. Meus pais e companheiro foram me confortar e ficaram irritados com a atitude dela. Nós fomos embora e quase todos me apoiaram”.

“Ontem recebi uma mensagem dela dizendo que eu sempre fui a filha preferida e que ela sempre se sentiu na minha sombra. Depois me acusou de ter engravidado propositalmente por não tolerar que ela recebesse a atenção de todos. Não tive chances de responder porque ela me bloqueou em seguida. Meu companheiro diz que não devo levar a sério, mas que devo avisar meus pais sobre isso”.

Para os usuários do Reddit, as duas agiram errado na situação.

“Sua irmã agiu errado pela reação dela, e você por não considerar que sua gravidez estável pudesse ser um gatilho para sua irmã”, comentou uma pessoa.

“Ela agiu de forma exagerada, mas você poderia ter pensado na sua irmã e não ter levado seu parceiro para a festa”, finalizou outra.